«Ростов» — «Рубин». Прогноз на матч чемпионата России (12.08.2023)

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вчера, 22:01

Ставки букмекеров

Небольшое предпочтение в этом матче букмекеры отдают «Ростову», ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.25. Сделать выбор в пользу гостей можно по коэффициенту 3.2, а выбрать в линии ничью предлагают по 3.35.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.1, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Ростов» в последних матчах выглядит очень слабо и необходимо срочно менять ситуацию. Подопечные Валерия Карпина уже обыгрывали «Рубин» совсем недавно в рамках кубка России и теперь постарается повторить свой успех уже в чемпионате, что вполне возможно. Два последних матча «Ростова» завершились поражениями от «Урала» в кубке (0:1) и «Крыльев Советов» в РПЛ (1:5).

«Рубин» не выиграл еще ни одного официального поединка в новом сезоне и это огорчает болельщиков и руководство клуба. Казанский клуб снова отправляется в Ростов, где одноименная команда будет идти вперед, огорченная предыдущими неудачами. В такой ситуации любые набранные гостями очки станут хорошо выполненной задачей. В прошлой игре кубка «Рубин» минимально уступил «Локомотиву» (0:1), а ранее крупно проиграл «Спартаку» в чемпионате России (1:4).

Информация для ставок

«Ростов» не проигрывает на своем стадионе уже семь матчей подряд

«Рубин» смог победить только в двух встречах из десяти последних во всех турнирах

«Ростов» выиграл четыре из пяти последних встреч у казанского клуба

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Команды играют между собой очень нерезультативно и вряд ли стоит ожидать от них голевой феерии. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.