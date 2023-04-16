«Ростов» — «Зенит». Прогноз на матч чемпионата России. (16.04.2023)

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сегодня, 10:31

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Зенит». Команда играет на чужом поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.58. Победа «Ростова» оценивается за 6.4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.2.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.93. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.9. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.98.

Форма команд

«Ростов» редко проигрывает в последнее время и заслуженно занимает второе место в турнирной таблице РПЛ . В активе клуба 45 баллов и по разнице забитых и пропущенных мячей коллектив Карпова находится выше «Спартака», при этом имея матч в запасе. В прошлом туре чемпионата России «Ростов» сыграл вничью на выезде с «Оренбургом» (2:2), а в кубке уступил «Краснодару» в серии пенальти (1:2).

«Зенит» продолжает уверенно лидировать в чемпионате России с набранными 54 баллами и отрыв от ближайших соперников составляет девять пунктов. В случае победы с «Ростовом» вопрос о золотых медалях можно снимать окончательно. Даже ничья будет выгодна питерцам с турнирной точки зрения. Два последних матча «Зенита» в чемпионате России завершились победами над «Локомотивом» (2:1) и «Уралом» (2:0).

Информация для ставок

«Ростов» проиграл два из десяти последних матчей во всех турнирах в основное время

«Зенит» выиграл шесть из десяти последних поединков на выезде

«Ростов» проиграл «Зениту» три из пяти последних личных встреч при двух ничьих

Прогноз

«Ростову» нужна только победа, чтобы вернуть хотя бы небольшую интригу в борьбе за золотые медали и вынужден будет открываться рано или поздно. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.98.