«Ростов» — «Зенит». Прогноз на матч чемпионата России. (16.04.2023)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Зенит». Команда играет на чужом поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.58. Победа «Ростова» оценивается за 6.4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.2.
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сегодня, 19:00
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.93. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.9. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.98.
Форма команд
«Ростов» редко проигрывает в последнее время и заслуженно занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. В активе клуба 45 баллов и по разнице забитых и пропущенных мячей коллектив Карпова находится выше «Спартака», при этом имея матч в запасе. В прошлом туре чемпионата России «Ростов» сыграл вничью на выезде с «Оренбургом» (2:2), а в кубке уступил «Краснодару» в серии пенальти (1:2).
«Зенит» продолжает уверенно лидировать в чемпионате России с набранными 54 баллами и отрыв от ближайших соперников составляет девять пунктов. В случае победы с «Ростовом» вопрос о золотых медалях можно снимать окончательно. Даже ничья будет выгодна питерцам с турнирной точки зрения. Два последних матча «Зенита» в чемпионате России завершились победами над «Локомотивом» (2:1) и «Уралом» (2:0).
Информация для ставок
- «Ростов» проиграл два из десяти последних матчей во всех турнирах в основное время
- «Зенит» выиграл шесть из десяти последних поединков на выезде
- «Ростов» проиграл «Зениту» три из пяти последних личных встреч при двух ничьих
Прогноз
«Ростову» нужна только победа, чтобы вернуть хотя бы небольшую интригу в борьбе за золотые медали и вынужден будет открываться рано или поздно. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.98.