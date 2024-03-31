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«Рубин» — «Ахмат». Прогноз на матч чемпионата России. (31.03.2024)

сегодня, 11:53
Ахмат (Грозный)

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Рубин». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.45. Победа «Ахмата» оценивается за 3.15, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.2.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.3. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.65. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.95.

Форма команд

«Рубин» идет в середине турнирной таблицы РПЛ и чувствует себя в относительной безопасности. Команда располагается на девятом месте с 29 баллами, что на девять пунктов больше, чем у первого клуба из зоны вылета, коим является «Урал». В домашней встрече с кризисным и нестабильным «Ахматом» хозяева могут одержать победу, которая гарантированно позволит им выйти на седьмое место в таблице. В прошлой игре «Рубин» проиграл «Пари НН» (0:1), а ранее поделил очки на выезде с «Краснодаром» (1:1).

«Ахмат» абсолютно не похож на себя годичной давности и совсем скоро может оказаться в зоне вылета, если не изменит результаты в ближайшее время. Команда с 20 баллами идет на 12 месте и опережает «Урал» по разнице мячей, при этом имея игру в запасе. В игре с «Рубином» в данной ситуации любые набранные баллы для гостей будут очень ценными. Два последних поединка клуба из Грозного завершились победой в товарищеской игре с «Волгарь» (2:1) и поражением в РПЛ от «Динамо» Москва (0:2).

Информация для ставок

  • «Ахмат» проиграл пять матчей на выезде из десяти последних во всех турнирах
  • «Рубин» выиграл два из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Рубин» выиграл три из пяти последних матчей с «Ахматом» при двух ничьих
  • Восемь из десяти последних встреч между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Предполагаем, что матч будет очень сложным и напряженным, но команды смогут отличиться в воротах соперника минимум по одному разу. Сделать ставку на «обе забьют» можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.95.

Все комментарии
sk64h9spsj5k
sk64h9spsj5k
сегодня в 13:47
В плане исхода тут все достаточно туманно, и вполне обе команды имеют тут шансы на набор баллов. Вот собственно поэтому тут и стоит рассмотреть вариант связанный с ТМ. С атакой проблемы как у одного коллектива, так и у другого. Итоговый счет данного матча куда вероятнее будет 0:0 или 1:0 в чью-то пользу, чем 2:1, 3:1, и т. д. Вот собственно и остановлюсь на варианте ставки: ТМ(2,5).
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