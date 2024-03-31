«Рубин» — «Ахмат». Прогноз на матч чемпионата России. (31.03.2024)

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сегодня, 11:53

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Рубин». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.45. Победа «Ахмата» оценивается за 3.15, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.2.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.3. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.65. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.95.

Форма команд

«Рубин» идет в середине турнирной таблицы РПЛ и чувствует себя в относительной безопасности. Команда располагается на девятом месте с 29 баллами, что на девять пунктов больше, чем у первого клуба из зоны вылета, коим является «Урал». В домашней встрече с кризисным и нестабильным «Ахматом» хозяева могут одержать победу, которая гарантированно позволит им выйти на седьмое место в таблице. В прошлой игре «Рубин» проиграл «Пари НН» (0:1), а ранее поделил очки на выезде с «Краснодаром» (1:1).

«Ахмат» абсолютно не похож на себя годичной давности и совсем скоро может оказаться в зоне вылета, если не изменит результаты в ближайшее время. Команда с 20 баллами идет на 12 месте и опережает «Урал» по разнице мячей, при этом имея игру в запасе. В игре с «Рубином» в данной ситуации любые набранные баллы для гостей будут очень ценными. Два последних поединка клуба из Грозного завершились победой в товарищеской игре с «Волгарь» (2:1) и поражением в РПЛ от «Динамо» Москва (0:2).

Информация для ставок

«Ахмат» проиграл пять матчей на выезде из десяти последних во всех турнирах

«Рубин» выиграл два из десяти последних матчей во всех турнирах

«Рубин» выиграл три из пяти последних матчей с «Ахматом» при двух ничьих

Восемь из десяти последних встреч между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Предполагаем, что матч будет очень сложным и напряженным, но команды смогут отличиться в воротах соперника минимум по одному разу. Сделать ставку на «обе забьют» можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.95.