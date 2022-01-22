«Констанца» — «Крайова». Прогноз на матч румынской Высшей лиги (24.01.2022)

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вчера, 23:44

Ставки букмекеров

Безоговорочным фаворитом у букмекеров являются хозяева поля. Загрузить на их победу можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.6. Сенсационный выездной успех «Крайовы» оценивается по коэффициент 5.87. Ничья порадует игроков коэффициентом 3.76.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.26. Если верить, что матч не станет результативным, то можно взять ТМ 2.5 за 1.63. Ставка на «обе забьют» дается по коэффициенту 2.47.

Форма команд

«Констанца» расписала ничью (2:2) с «Динамо» из Бухареста в рамках товарищеского матча, а также обыграла соперника и в национальном чемпионате со счетом (2:0). После 21 сыгранного поединка клуб расположился на шестом месте в турнирной таблице, имея в копилке 32 очка.

«Крайова» занимает не самую приятную 14 строчку и опережает своих преследователей на семь и восемь очков. Команда завершила прошлый год на мажорной ноте, набрав четыре очка в битвах с «Миовени» (0:0), а также с «Киндией Тырговиште» (3:0).

Информация для ставок

«Констанца» в последних шести матчах одержала две победы при двух поражениях и двух ничьих

Беспроигрышная серия «Крайовы» насчитывает игры

Два минувших очных поединка закончились вничью

Четыре из пяти последних встречи и с участием «Констанцы» и с участием «Крайовы» завершились результатом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Констанца» с первых минут возьмет мяч под свой контроль и будет создавать опасные моменты у ворот гостей. Верим в успех хозяев и предлагаем взять победу «Констанцы» по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Фонбет.