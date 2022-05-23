«Русенборг» — «Хеугесунд». Прогноз на матч норвежской Высшей лиги (26.05.2022)

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23 мая 2022, 11:56

Ставки букмекеров

Явным фаворитом букмекеры выделяют хозяев. Поставить на победу «Русенборга» можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 15.5. Если верите в ничью, то ее можно выбрать по коэффициенту 4.45, в то время как победа сенсационная победа «Хеугесунда» порадует коэффициентом 5.8.

Тотал больше 2.5 дают по коэффициенту 1.67. Загрузить на тотал меньше 2.5 предлагают по коэффициенту 2.21. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Русенборгу» пока не удается зацепиться за места в верхней части таблицы и вернуть былые лидирующие позиции. Команда после семи туров занимает восьмое место с 10 очками в копилке. В последнем матче на выезде расписала ничью (1:1) с «Хам Кам», а чуть ранее была добыта домашняя разгромная победа в игре с «Сандефьердом» (3:0).

«Хеугесунд» не может похвастаться позитивными результатами, коллектив занимает предпоследнее место в таблице и соответственно находится в зоне вылета. В минувшем туре на табло было зафиксировано разгромное поражение от «Буде-Глимта» (1:4), но перед этим удалось набрать три очка в выездной игре с «Оддом» (4:0).

Информация для ставок

«Русенборг» проиграл всего один раз в последних девяти матчах

У «Хеугесунда» три победы в последних четырех встречах

Три минувших очных поединка завершились нулевой ничьей

Четыре из пяти последних игр и «Русенборга» и «Хеугесунда» закончились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Прогноз

Здесь мы увидим сражение двух команд из разных частей турнирной таблицы. Конечно, хозяева возьмут игру под свой контроль и будут стараться оформить необходимые три очка. Предлагаем сделать ставку на победу «Русенборга» в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.55.