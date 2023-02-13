«Сампдория» — «Интер». Прогноз на матч Серии А (13.02.2023)

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сегодня, 12:15

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают большое предпочтение гостям. На победу «Интера» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.4. Ничейный результат котируется по коэффициенту 4.7, а победа «Сампдории» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 8.5.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.82. Букмекеры верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2. Ставка на «обе забьют» составляет 2.1.

Форма команд

«Сампдория» продолжает находиться на самом дне турнирной таблицы и в пяти последних турах смогла набрать всего один балл. Команда занимает предпоследнее место с 10 баллами и отстает от ближайшей «Вероны» на четыре пункта. В матче со стабильным «Интером» мало кто верит, что хозяева смогут набрать очки. В прошлом туре «Сампдория» сыграла вничью с «Монцой» (2:2), а ранее уступила на выезде «Аталанте» (0:2).

«Интер» почти не проигрывает в последних матчах, однако перспектива на золотые медали Серии А становится все призрачнее. Команда занимает второе место с 43 баллами и отстает от «Наполи» уже на 16 очков, при этом сыграв на одну игру меньше. В прошлом туре «Интер» обыграл в чемпионате Италии «Милан» (1:0), а в кубке Италии с тем же счетом переиграл «Аталанту» из Бергамо (1:0).

Информация для ставок

«Сампдория» проиграла пять из шести последних матчей во всех турнирах

«Интер» не проигрывает на выезде уже восемь матчей подряд

«Интер» выиграл у «Сампдории» три последних матча подряд

Прогноз

Предполагаем, что в этом матче у хозяев будет немного шансов на успех, а три очка все-таки уедут в город Милан. Сделать ставку на победу «Интера» можно в букмекерской компании Лига Ставок по коэффициенту 1.4.