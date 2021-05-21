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«Сампдория» — «Парма». Прогноз на матч чемпионата Италии (22.05.2021)

сегодня, 08:03

В 38-м туре Серии А «Сампдория» примет на своем поле «Парму». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.794.284.06
Лига Ставок 1.78 4.40 4.00
Мелбет 1.80 4.54 4.18
1XBET 1.80 4.54 4.18
BetBoom 1.79 4.33 4.13

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Сампдорию» явным фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.75. Ничейный исход котируется в 4.38. Победа «Пармы» представлена коэффициентом 4.1.

Коэффициент на тотал больше 3 забитых мячей составил 1.62, а низовой исход (ТМ 3) можно сыграть по коэффициенту 2.25. Исход «обе забьют» представлен котировкой 1.53.

Форма команд

«Сампдория» расположилась на девятой строчке в турнирной таблице. В прошлом туре команда обыграла «Удинезе» (1:0), а до этого поделила очки со «Специей» (2:2).

«Парма» замыкает турнирную таблицу Серии А и давно завершила борьбу за выживание. Откровенно плохие результаты позволили команде набрать только 20 очков за весь чемпионат. «Крестоносцы» давно не могут набрать очки. В последних двух турах «Парма» проиграла «Сассуоло» (1:3) и «Лацио» и (0:1).

Информация для ставок

  • «Сампдория» проиграла один раз в последних шести домашних поединках
  • Игра первого круга закончилась победой «Сампдории» (2:0)
  • Безвыигрышная серия «Пармы» насчитывает 10 матчей
  • Семь из девяти последних игр «Пармы завершились результатом ТБ 3.5

Прогноз

Предполагаем, что команды будут играть в свое удовольствие и, скорее всего, подарят болельщикам голевой футбол. Сделать ставку на ТБ 3.5 можно в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составляет 2.00.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.46 1.70
Лига Ставок 2.41 1.55
Мелбет 3.10 1.35
1XBET 3.10 1.35
BetBoom 6.25 1.14 3.16 1.38 2.53 1.55
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STVA 1
STVA 1
сегодня в 08:49
Победа хозяев
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