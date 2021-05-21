«Сампдория» — «Парма». Прогноз на матч чемпионата Италии (22.05.2021)

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сегодня, 08:03

В 38-м туре Серии А «Сампдория» примет на своем поле «Парму». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Сампдорию» явным фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.75. Ничейный исход котируется в 4.38. Победа «Пармы» представлена коэффициентом 4.1.

Коэффициент на тотал больше 3 забитых мячей составил 1.62, а низовой исход (ТМ 3) можно сыграть по коэффициенту 2.25. Исход «обе забьют» представлен котировкой 1.53.

Форма команд

«Сампдория» расположилась на девятой строчке в турнирной таблице. В прошлом туре команда обыграла «Удинезе» (1:0), а до этого поделила очки со «Специей» (2:2).

«Парма» замыкает турнирную таблицу Серии А и давно завершила борьбу за выживание. Откровенно плохие результаты позволили команде набрать только 20 очков за весь чемпионат. «Крестоносцы» давно не могут набрать очки. В последних двух турах «Парма» проиграла «Сассуоло» (1:3) и «Лацио» и (0:1).

Информация для ставок

«Сампдория» проиграла один раз в последних шести домашних поединках

Игра первого круга закончилась победой «Сампдории» (2:0)

Безвыигрышная серия «Пармы» насчитывает 10 матчей

Семь из девяти последних игр «Пармы завершились результатом ТБ 3.5

Прогноз