«Сантос» — «Ботафого». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (23.07.2023)

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вчера, 18:10

Ставки букмекеров

Фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2. В случае победы «Сантоса», зайдет коэффициент 4.2. Ничью можно выбрать за 3.2.

Также в линии букмекеры предлагают 2.45 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.55. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.15.

Форма команд

«Сантос» невыразительно выступает в нынешнем сезоне и находится в нижней части турнирной таблице. Коллектив расположился на 14 строчке с 16 баллами и отстает от зоны кубка Южной Америки уже на пять баллов. В домашней встрече с обособленным лидером чемпионата даже ничья станет хорошим результатом. Два последних матча «Сантоса» завершились поражением на выезде от «Сан-Паулу» (1:4) и сложной победой в поединке с «Гояс» (4:3).

«Ботафого» практически не замечает своих соперников и за 15 туров набрал 39 баллов из 45 возможных, что только подтверждает потрясающую форму хозяев. Коллектив опережает ближайшего соперника на 12 баллов и не собирается терять свой отрыв, надеясь на очередную победу в игре с «Сантосом». В прошлом туре Серии А «Ботафого» обыграл «Брагантино» (4:2), а ранее в Южноамериканском кубке с тем же счетом выиграл у «Патронато» (2:0).

Информация для ставок

«Ботафого» выиграл семь из десяти последних матчей при одном поражении

«Сантос» забивал только в шести матчах из десяти последних

«Ботафого» проиграл три из пяти последних встреч «Сантосу»

Семь из десяти последних поединков между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Ботафого» показывает отличную физическую форму, и мы предполагаем, что у команды не возникнет проблем в этом поединке. Предлагаем сделать ставку на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.