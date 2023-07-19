«Сантос» — «Ботафого». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (23.07.2023)

Ставки букмекеров
Фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2. В случае победы «Сантоса», зайдет коэффициент 4.2. Ничью можно выбрать за 3.2.
|
- : -
23 июля 2023, 22:00
воскресенье
Также в линии букмекеры предлагают 2.45 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.55. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.15.
Форма команд
«Сантос» невыразительно выступает в нынешнем сезоне и находится в нижней части турнирной таблице. Коллектив расположился на 14 строчке с 16 баллами и отстает от зоны кубка Южной Америки уже на пять баллов. В домашней встрече с обособленным лидером чемпионата даже ничья станет хорошим результатом. Два последних матча «Сантоса» завершились поражением на выезде от «Сан-Паулу» (1:4) и сложной победой в поединке с «Гояс» (4:3).
«Ботафого» практически не замечает своих соперников и за 15 туров набрал 39 баллов из 45 возможных, что только подтверждает потрясающую форму хозяев. Коллектив опережает ближайшего соперника на 12 баллов и не собирается терять свой отрыв, надеясь на очередную победу в игре с «Сантосом». В прошлом туре Серии А «Ботафого» обыграл «Брагантино» (4:2), а ранее в Южноамериканском кубке с тем же счетом выиграл у «Патронато» (2:0).
Информация для ставок
- «Ботафого» выиграл семь из десяти последних матчей при одном поражении
- «Сантос» забивал только в шести матчах из десяти последних
- «Ботафого» проиграл три из пяти последних встреч «Сантосу»
- Семь из десяти последних поединков между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
«Ботафого» показывает отличную физическую форму, и мы предполагаем, что у команды не возникнет проблем в этом поединке. Предлагаем сделать ставку на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.