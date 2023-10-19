«Сассуоло» — «Лацио». Прогноз на матч чемпионата Италии (21.10.2023)

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вчера, 21:46

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Лацио». Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.55. Победа «Сассуоло» оценивается по 2.65 а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.75.

Букмекеры предлагают ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.65. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.3. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.53.

Форма команд

После полного провала на старте сезона «Сассуоло» немного исправил положение и даже набрал уже 10 очков. Коллектив занимает 12 место и по дополнительным показателям превосходит нынешнего соперника «Лацио», а в личной встрече постарается добиться победы, чтобы оторваться на три очка, что вполне по силам хозяевам. В прошлой игре «Сассуоло» сыграл вничью на выезде с «Лечче» (1:1), а ранее уступил на своем поле «Монце» (0:1).

«Лацио» играет на два фронта, ведь участвует в Лиге Чемпионов и это сказывается на чемпионате Италии. Перед стартомо очередного тура римляне занимают лишь 13 место, что является очень слабым результатом. В предстоящей встрече гостям важно набрать очки, однако сделать это будет непросто, если посмотреть, кого в прошлом месяце обыгрывал «Сассуоло». В прошлом туре Серии А «Лацио» выиграл на своем поле у «Аталанты» (3:2).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей «Сассуоло» завершились исходом «обе забьют»

«Лацио» выиграл три из пяти последних матчей во всех турнирах

«Сассуоло» проиграл три последних встречи с «Лацио»

Четыреь из шести последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Команды демонстрируют интересный футбол, поэтому мы предполагаем, увидеть большое количество забитых мячей, исходя из статистики. Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.65.