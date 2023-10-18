«Сельта» – «Атлетико». Прогноз на матч чемпионата Испании (21.10.2023)

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вчера, 20:24

Ставки букмекеров

В этом поединке минимальными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.12. В случае победы «Сельты», зайдет коэффициент 3.6. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.5.

Также в линии букмекеры предлагают 2.02 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.8. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.82

Форма команд

«Сельта» неудачно провела первую четверть сезона и по ее итогам находится в зоне вылета. Коллектив занимает лишь 18 место с шестью набранными баллами и отстает от ближайшего соперника на два пункта. В матче с мотивированным «Атлетико» хозяевам будет сложно рассчитывать на победу, но при определенных обстоятельствах возможно добиться и такого результата. Два последних матча «Сельты» завершились ничьей с «Хетафе» (2:2), а ранее уступила на выезде «Лас-Пальмасу» (1:2).

«Атлетико» демонстрирует серию побед из пяти матчей и находится на подъеме. «Матрасники» идут на четвертом месте с 19 баллами и отстают от лидера на четыре пункта, но имеют одну игру в запасе. В поединке с «Сельтой», которая сейчас выглядит не лучшим образом, мадридский клуб понимает, что обязан побеждать и продолжать свою погоню за чемпионством. В прошлом туре чемпионата Испании «Атлетико» обыграл «Реал» Сосьедад (2:1), а ранее в Лиге Чемпионов вырвал победу у «Фейеноорда» (3:2).

Информация для ставок

«Сельта» не может выиграть уже пять домашних матчей подряд

«Атлетико» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Сельта» проиграла четыре последних матча «матрасникам»

Семь из десяти последних поединков между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Атлетико» играет очень стабильно и в этом поединке имеет большие шансы набрать три очка. Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 2.12 в букмекерской конторе Лига Ставок.