«Сельта» – «Атлетико». Прогноз на матч чемпионата Испании (21.10.2023)

Ставки букмекеров
В этом поединке минимальными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.12. В случае победы «Сельты», зайдет коэффициент 3.6. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.5.
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21 октября 2023, 22:00
суббота
Также в линии букмекеры предлагают 2.02 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.8. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.82
Форма команд
«Сельта» неудачно провела первую четверть сезона и по ее итогам находится в зоне вылета. Коллектив занимает лишь 18 место с шестью набранными баллами и отстает от ближайшего соперника на два пункта. В матче с мотивированным «Атлетико» хозяевам будет сложно рассчитывать на победу, но при определенных обстоятельствах возможно добиться и такого результата. Два последних матча «Сельты» завершились ничьей с «Хетафе» (2:2), а ранее уступила на выезде «Лас-Пальмасу» (1:2).
«Атлетико» демонстрирует серию побед из пяти матчей и находится на подъеме. «Матрасники» идут на четвертом месте с 19 баллами и отстают от лидера на четыре пункта, но имеют одну игру в запасе. В поединке с «Сельтой», которая сейчас выглядит не лучшим образом, мадридский клуб понимает, что обязан побеждать и продолжать свою погоню за чемпионством. В прошлом туре чемпионата Испании «Атлетико» обыграл «Реал» Сосьедад (2:1), а ранее в Лиге Чемпионов вырвал победу у «Фейеноорда» (3:2).
Информация для ставок
- «Сельта» не может выиграть уже пять домашних матчей подряд
- «Атлетико» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Сельта» проиграла четыре последних матча «матрасникам»
- Семь из десяти последних поединков между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
«Атлетико» играет очень стабильно и в этом поединке имеет большие шансы набрать три очка. Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 2.12 в букмекерской конторе Лига Ставок.