«Сельта» — «Бетис». Прогноз на матч Ла Лиги (03.01.2024)

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вчера, 15:47

Ставки букмекеров

Фаворитами букмекеры в этом поединке называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.37. В случае победы «Бетиса», зайдет коэффициент 3.2. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.35.

Также в линии букмекеры предлагают 2 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.8. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.77.

Форма команд

«Сельта» провалила старт сезона, но сейчас результаты заметно улучшились. Тем не менее, команда все еще остается в зоне вылета, а именно на 18 месте с 13 баллами. Чтобы покинуть эти неприятные позиции, коллективу необходимо набирать очки в подобных матчах как этот. Два последних поединка «Сельты» завершились поражением от «Вильярреала» (2:3) и победой над «Гранадой» (1:0).

«Бетис» держится недалеко от зоны еврокубков, но также нуждается в изменениях. Команда утратила стабильность и находится на седьмом месте в Ла Лиге с 28 баллами. В случае победы гостей, их отставание от ближайшего соперника сократиться до минимального одного пункта. В прошлом туре «Бетис» отобрал очки у «Жироны» (1:1), а немного ранее разошелся миром с «Реалом» Сосьедад (0:0).

Информация для ставок

«Сельта» забивала только в шести из десяти последних домашних встреч

Три из четырех последних матчей «Бетиса» завершились вничью

Три из пяти последних матчей между клубами завершились победой «Сельты»

Три из четырех встреч между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Предполагаем, что матч будет примерно равный и вопреки статистике, обе команды смогут отличиться забитыми мячами. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Лига Ставок.