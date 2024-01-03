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«Сельта» — «Бетис». Прогноз на матч Ла Лиги (03.01.2024)

вчера, 15:47
Бетис (Севилья)

Ставки букмекеров

Фаворитами букмекеры в этом поединке называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.37. В случае победы «Бетиса», зайдет коэффициент 3.2. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.35.

Также в линии букмекеры предлагают 2 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.8. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.77.

Форма команд

«Сельта» провалила старт сезона, но сейчас результаты заметно улучшились. Тем не менее, команда все еще остается в зоне вылета, а именно на 18 месте с 13 баллами. Чтобы покинуть эти неприятные позиции, коллективу необходимо набирать очки в подобных матчах как этот. Два последних поединка «Сельты» завершились поражением от «Вильярреала» (2:3) и победой над «Гранадой» (1:0).

«Бетис» держится недалеко от зоны еврокубков, но также нуждается в изменениях. Команда утратила стабильность и находится на седьмом месте в Ла Лиге с 28 баллами. В случае победы гостей, их отставание от ближайшего соперника сократиться до минимального одного пункта. В прошлом туре «Бетис» отобрал очки у «Жироны» (1:1), а немного ранее разошелся миром с «Реалом» Сосьедад (0:0).

Информация для ставок

  • «Сельта» забивала только в шести из десяти последних домашних встреч
  • Три из четырех последних матчей «Бетиса» завершились вничью
  • Три из пяти последних матчей между клубами завершились победой «Сельты»
  • Три из четырех встреч между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Предполагаем, что матч будет примерно равный и вопреки статистике, обе команды смогут отличиться забитыми мячами. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Лига Ставок.

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