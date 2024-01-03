«Сельта» — «Бетис». Прогноз на матч Ла Лиги (03.01.2024)

Ставки букмекеров
Фаворитами букмекеры в этом поединке называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.37. В случае победы «Бетиса», зайдет коэффициент 3.2. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.35.
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2 : 1
завершен
вчера, 21:15
Также в линии букмекеры предлагают 2 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.8. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.77.
Форма команд
«Сельта» провалила старт сезона, но сейчас результаты заметно улучшились. Тем не менее, команда все еще остается в зоне вылета, а именно на 18 месте с 13 баллами. Чтобы покинуть эти неприятные позиции, коллективу необходимо набирать очки в подобных матчах как этот. Два последних поединка «Сельты» завершились поражением от «Вильярреала» (2:3) и победой над «Гранадой» (1:0).
«Бетис» держится недалеко от зоны еврокубков, но также нуждается в изменениях. Команда утратила стабильность и находится на седьмом месте в Ла Лиге с 28 баллами. В случае победы гостей, их отставание от ближайшего соперника сократиться до минимального одного пункта. В прошлом туре «Бетис» отобрал очки у «Жироны» (1:1), а немного ранее разошелся миром с «Реалом» Сосьедад (0:0).
Информация для ставок
- «Сельта» забивала только в шести из десяти последних домашних встреч
- Три из четырех последних матчей «Бетиса» завершились вничью
- Три из пяти последних матчей между клубами завершились победой «Сельты»
- Три из четырех встреч между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
Предполагаем, что матч будет примерно равный и вопреки статистике, обе команды смогут отличиться забитыми мячами. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Лига Ставок.