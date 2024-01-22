«Мальорка» — «Жирона». Прогноз на матч кубка Испании (24.01.2024)

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вчера, 12:15

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «Жироне», а коэффициент на их победу составляет 2.25. Успех «Мальорки» оценивается по коэффициенту 3.25 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 3.3.

На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 2.25. Низовая встреча более вероятна и составляет 1.65. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.97.

Форма команд

«Мальорка» находится в Ла Лиге относительно недалеко от зоны вылета и занимает 15 место с 20 баллами. Тем не менее, в кубке Испании коллектив дошел уже до четвертьфинала и имеет шанс выйти в полуфинал, если пройдет главное открытие этого сезона в Испании – «Жирону». Букмекеры отдают предпочтение гостям, но и хозяева наверняка будут иметь возможности отличиться. В прошлом туре чемпионата «Мальорка» сыграла вничью с «Вильярреалом» (1:1), а ранее в дополнительное время прошла «Тенерифе» в кубке.

«Жирона» снова практически не теряет очки и борется с «Реалом» за чемпионство на данный момент. Команда хочет добиться хорошего результата и в кубке Испании, где в случае победы над «Мальоркой» сможет выйти уже в полуфинал. Тем не менее, соперника нельзя недооценивать, иначе в случае проблем в матче, времени их исправить будет немного. В прошлом матче «Жирона» разгромила «Севилью» (5:1), а ранее в кубке прошла «Райо Вальекано» (3:1).

Информация для ставок

Семь из десяти последних домашних матчах «Мальорки» завершились вничью

«Жирона» выиграла восемь из десяти последних матчей во всех турнирах при двух ничьих

Команды обменялись двумя победами в пяти последних поединках

Прогноз

«Жирона» будет играть первым номером и постарается избежать опасных контратак соперинка. Сделать ставку на победу гостей можно по коэффициенту 2.25 в букмекерской конторе Лига Ставок.