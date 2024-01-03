«Севилья» — «Атлетик» Бильбао. Прогноз на матч Ла Лиги (04.01.2024)

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вчера, 19:29

Ставки букмекеров

Минимальным фаворитом в матче букмекеры называют «Атлетик», ставки на победу которой, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.45. Поставить на «Севилью» можно за 3.1, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.3.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.1, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять за 1.75. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.82.

Форма команд

«Севилья» проводит очередной провальный отрезок, где проиграла большинство последних поединков. На данный момент коллектив располагается на 16 месте с 16 очками и опережает зону вылета всего на три пункта. В игре с «Атлетиком» хозяевам придется очень постараться, чтобы достигнуть хорошего результата. Два последних матча «Севильи» завершились минимальным поражением от «Атлетико» (0:1) и крупной победой над «Гранадой» (3:0).

«Атлетик» борется за место в Лиге Чемпионов и перед стартом очередного тура занимает пятое место. В активе клуба 35 очков, и он отстает от сразу двух конкурентов на три пункта. «Севилья» находится в кризисной ситуации, и гости могут вполне этим воспользоваться, чтобы увезти три пункта с не самого дружелюбного стадиона. В прошлой игре «Атлетик» на своем поле обыграл «Лас-Пальмас», а ранее оказался сильнее «Атлетико» (2:0).

Информация для ставок

«Атлетик» не проигрывает уже 10 матчей подряд во всех турнирах

«Севилья» не может выиграть уже семь домашних поединков подряд

«Севилья» выиграла три из пяти последних матчей с «Атлетиком» Бильбао

Пять последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Севилья» выглядит очень плохо в последних матчах и существует большая вероятность, что клуб не сможет набрать очки с «Атлетиком» Бильбао. Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 2.45 в букмекерской конторе Лига Ставок.