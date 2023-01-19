«Севилья» — «Кадис». Прогноз на матч Ла Лиги (21.01.2023)

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вчера, 20:54

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче букмекеры называют «Севилью», ставки на победу которой, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.68. Поставить на «Кадис» можно по 5.4, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.7.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.15, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять за 1.7.

Форма команд

«Севилья» стала более усердно цепляться за очки, но этого оказывается еще мало для того, чтобы выйти из зоны вылета Ла Лиги. Сейчас команда занимает 19 место с 15 очками в активе и отстает от нынешнего соперника на один балл, что является хорошей мотивацией для победы в предстоящей игре. В прошлом туре «Севилья» уступила на выезде «Жироне» (2:3), а в кубке Испании минимально обыграла «Алавес» (1:0).

«Кадис» также является «братом по несчастью» для своего соперника и не может выйти из «красной зоны». В активе клуба 16 очков и 18 место в Ла Лиге, что не может быть удовлетворительным результатом, ведь главной целью на данный момент является сохранение места в элитном дивизионе Италии. Два последних матча «Кадиса» закончились ничьей с «Эльче» (1:1) и минимальной победой над «Валенсией» (1:0).

Информация для ставок

«Севилья» проиграла только один матч из десяти последних матчей во всех турнирах

«Кадис» забивал в семи выездных матчах из десяти последних во всех турнирах

«Севилья» выиграла четыре из пяти последних поединков с «Хетафе»

Шесть из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Севилья» играет на своем поле с равным на данный момент соперником и обязана выигрывать, если хочет как можно быстрее подняться вверх по турнирной таблице. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.68.