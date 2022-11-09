«Севилья» — «Реал Сосьедад». Прогноз на матч чемпионата Испании (09.11.2022)

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вчера, 10:05

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Севильи» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.7. Ничейный результат котируется по 3.2, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 2.75.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.3. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагают ТМ 2.5 по 1.65. Ставка на «обе забьют» составляет 1.93.

Форма команд

«Севилья» никак не может выйти из глубокого кризиса, который начался на самом старте сезона и одержала лишь одну победу в пяти последних турах Ла Лиги. Сейчас команда занимает 17 месте с 11 баллами и только по дополнительным показателям превосходит двух своих конкурентов в таблице. В прошлом туре «Севилья» в дерби сыграла вничью с «Бетисом» (1:1), а в Лиге Чемпионов уступила на выезде «Манчестер Сити» (1:3).

«Реал» Сосьедад также не радует болельщиков результатами, однако смог занять первое место в группе Лиги Европы и опередить «Манчестер Юнайтед». В чемпионате Испании у клуба только седьмое место и уже несколько поединков без побед. В прошлом туре Ла Лиги «Реал» Сосьедад сыграл вничью с «Валенсией» (1:1), а в Лиге Европы уступил ничего не решающий матч «Манчестер Юнайтед» (0:1).

Информация для ставок

«Севилья» выиграла только два поединка из десяти последних во всех турнирах

«Реал» Сосьедад выиграл семь из десяти последних матчей на выезде

«Севилья» не проигрывает «Реалу» Сосьедад уже на протяжении девяти последних встреч

Три из пяти последних матчей между клубами завершились со счетом (0:0)

Прогноз

Команды очень часто засушивают матчи и как правило, одна из них уходит без забитых мячей. Предлагаем в этот раз сделать ставку на вариант «обе забьют — нет» по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.