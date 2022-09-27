«Шальке-04» — «Аугсбург». Прогноз на матч Бундеслиги (02.10.2022)

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вчера, 17:23

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Шальке-04». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.95. Победа «Аугсбурга» оценивается по 3.75, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.7.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.82. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.98. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.72.

Форма команд

«Шальке-04» в начале сезоне добился только одной победы и вообще после возвращения в Бундеслигу команде из Гельзенкирхена приходится непросто. Клуб занимает 14 место с шестью баллами, а его главной задачей является сохранение места в главном чемпионате Германии на следующий сезон. В прошлом товарищеском матче «Шальке-04» обыграл «Гуттерслох» (3:0), а ранее команда уступила на выезде «Боруссии» Д (0:1).

«Аугсбург» набрал шесть очков в двух последних играх, что помогло команде продвинуться ближе к середине турнирной таблицы Бундеслиги. Коллектив занимает 11 место с девятью баллами и очень хочет зацепиться за свое место, чтобы избавить себя от борьбы за выживание. В прошлой товарищеской игре «Аугсбург» обыграл «Аустрия» Люстенау (5:2), а в чемпионате Германии сенсационно выиграла у «Баварии» (1:0).

Информация для ставок

«Шальке-04» выиграл только три матча из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре последних матча между клубами в Гельзенкирхене завершились исходом «обе забьют — нет»

«Аугсбург» проиграл на выезде только один матч из пяти последних

·«Аугсбург» выиграл пять из десяти последних матчей во всех турнирах при пяти поражениях

Прогноз

Исходя из статистики, команды мало забивают друг другу, и мы предполагаем, что в этот раз мало что поменяется. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.98 в букмекерской конторе Лига Ставок.