«Шальке-04» — «Аугсбург». Прогноз на матч Бундеслиги (02.10.2022)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Шальке-04». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.95. Победа «Аугсбурга» оценивается по 3.75, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.7.
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02 октября 2022, 18:30
воскресенье
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.82. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.98. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.72.
Форма команд
«Шальке-04» в начале сезоне добился только одной победы и вообще после возвращения в Бундеслигу команде из Гельзенкирхена приходится непросто. Клуб занимает 14 место с шестью баллами, а его главной задачей является сохранение места в главном чемпионате Германии на следующий сезон. В прошлом товарищеском матче «Шальке-04» обыграл «Гуттерслох» (3:0), а ранее команда уступила на выезде «Боруссии» Д (0:1).
«Аугсбург» набрал шесть очков в двух последних играх, что помогло команде продвинуться ближе к середине турнирной таблицы Бундеслиги. Коллектив занимает 11 место с девятью баллами и очень хочет зацепиться за свое место, чтобы избавить себя от борьбы за выживание. В прошлой товарищеской игре «Аугсбург» обыграл «Аустрия» Люстенау (5:2), а в чемпионате Германии сенсационно выиграла у «Баварии» (1:0).
Информация для ставок
- «Шальке-04» выиграл только три матча из десяти последних матчей во всех турнирах
- Четыре последних матча между клубами в Гельзенкирхене завершились исходом «обе забьют — нет»
- «Аугсбург» проиграл на выезде только один матч из пяти последних
- ·«Аугсбург» выиграл пять из десяти последних матчей во всех турнирах при пяти поражениях
Прогноз
Исходя из статистики, команды мало забивают друг другу, и мы предполагаем, что в этот раз мало что поменяется. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.98 в букмекерской конторе Лига Ставок.