«Шарлеруа» — «Гент». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (22.01.2022)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что минимальное преимущество отдают «Генту». Команда играет выездной поединок, и поставить на их победу можно по коэффициенту 2.08. Победа «Шарлеруа» оценивается по 3.05, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.45.
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завтра, 22:45
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.68. Сделать ставку на низовой исход встречи ТМ 2.5 можно по 2.18. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.55.
Форма команд
«Гент» набрал хороший ход и проиграл всего один поединок в чемпионате из пяти последних Коллектив набрал 35 очков и расположился на пятой позиции. Клуб имеет хорошую статистику забитых и пропущенных мячей (35:24), что говорит о хорошей линии обороны, над которой футболисты долго работали под руководством тренерского штаба. В последних двух поединках «Гент» сыграл вничью с «Кортрейком» (2:2) и «Юнион Сент-Жиллуаз» (0:0).
«Шарлеруа» пребывает в зоне плей-офф, но последние результаты команды вряд ли могут удовлетворить руководство. Клуб набрал шесть очков в пяти турах и опустился на шестое место с набранными 35 очками. В предстоящем матче у коллектива будет шанс исправить результаты и обойти в турнирной таблице нынешнего соперника, у которого такое же количество набранных баллов. В прошлом туре «Шарлеруа» проиграл «Антверпену», а ранее «Оуд-Хеверли» с одинаковым счетом (0:3).
Информация для ставок
- Девять из десяти последних матчей «Шарлеруа» завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Гент» не может выиграть уже три матча подряд во всех турнирах
- Четыре из пяти последних встреч между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Шарлеруа» выиграл четыре из шести последних матчей с «Генком» на своем стадионе
Прогноз
«Гент» терял очки в последних поединках и постарается в этот раз добиться максимального результата, чтобы укрепить свою позицию в турнирной таблице. Предлагаем сделать ставку на победу гостей в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.08.