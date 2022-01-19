«Шарлеруа» — «Гент». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (22.01.2022)

1642588433

19 января 2022, 13:33

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что минимальное преимущество отдают «Генту». Команда играет выездной поединок, и поставить на их победу можно по коэффициенту 2.08. Победа «Шарлеруа» оценивается по 3.05, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.45.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.68. Сделать ставку на низовой исход встречи ТМ 2.5 можно по 2.18. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.55.

Форма команд

«Гент» набрал хороший ход и проиграл всего один поединок в чемпионате из пяти последних Коллектив набрал 35 очков и расположился на пятой позиции. Клуб имеет хорошую статистику забитых и пропущенных мячей (35:24), что говорит о хорошей линии обороны, над которой футболисты долго работали под руководством тренерского штаба. В последних двух поединках «Гент» сыграл вничью с «Кортрейком» (2:2) и «Юнион Сент-Жиллуаз» (0:0).

«Шарлеруа» пребывает в зоне плей-офф, но последние результаты команды вряд ли могут удовлетворить руководство. Клуб набрал шесть очков в пяти турах и опустился на шестое место с набранными 35 очками. В предстоящем матче у коллектива будет шанс исправить результаты и обойти в турнирной таблице нынешнего соперника, у которого такое же количество набранных баллов. В прошлом туре «Шарлеруа» проиграл «Антверпену», а ранее «Оуд-Хеверли» с одинаковым счетом (0:3).

Информация для ставок

Девять из десяти последних матчей «Шарлеруа» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Гент» не может выиграть уже три матча подряд во всех турнирах

Четыре из пяти последних встреч между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Шарлеруа» выиграл четыре из шести последних матчей с «Генком» на своем стадионе

Прогноз

«Гент» терял очки в последних поединках и постарается в этот раз добиться максимального результата, чтобы укрепить свою позицию в турнирной таблице. Предлагаем сделать ставку на победу гостей в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.08.