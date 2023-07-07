«Шарлотт» — «Цинцинати». Прогноз на матч МЛС (06.07.2023)

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вчера, 16:12

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать хозяев, ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.4. Рискнуть на триумф гостей можно за 2.9, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.45.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.85, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.95.

Форма команд

«Шарлотт» обитает совсем близко к зоне плей-офф, но отстает от нее всего на один балл. Команда располагается на 10 месте с 25 баллами и ей предстоит матч с лидером восточной конференции, который в последнее время часто допускает осечки. Хозяева определенно будут иметь возможность побороться за очки, если смогут реализовать свои моменты. В прошлом туре «Шарлотт» сыграл вничью с «Нью-Йорк Сити» (1:1), а ранее поделил очки с «Монреалем» (0:0).

«Цинцинати» уверенно лидирует в чемпионате и набрал уже 44 балла, что на шесть пунктов больше, чем у ближайшего соперника. У коллектива есть хорошее преимущество, поэтому футболисты могут играть без лишней нервозности и как минимум не позволять конкурентам сокращать отрыв, а в лучшем случае его увеличить. В прошлом туре «Цинцинати» поделил очки на своем поле с «Нью-Инглэнд Революшн» (2:2), а ранее и вовсе проиграл «Ди Си Юнайтед» (0:3).

Информация для ставок

Четыре последних матча «Шарлотт» завершились ничейным результатом

«Цинцинати» проиграл только две встречи из десяти последних на выезде

Два последних поединка между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Цинцинати» уже достаточно много сделал ошибок за последний месяц и в предстоящей встрече постарается их максимально исключить. Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 2.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.