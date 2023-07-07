«Шарлотт» — «Цинцинати». Прогноз на матч МЛС (06.07.2023)

Ставки букмекеров
Фаворитом в матче естественно принято считать хозяев, ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.4. Рискнуть на триумф гостей можно за 2.9, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.45.
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завтра, 02:30
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.85, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.95.
Форма команд
«Шарлотт» обитает совсем близко к зоне плей-офф, но отстает от нее всего на один балл. Команда располагается на 10 месте с 25 баллами и ей предстоит матч с лидером восточной конференции, который в последнее время часто допускает осечки. Хозяева определенно будут иметь возможность побороться за очки, если смогут реализовать свои моменты. В прошлом туре «Шарлотт» сыграл вничью с «Нью-Йорк Сити» (1:1), а ранее поделил очки с «Монреалем» (0:0).
«Цинцинати» уверенно лидирует в чемпионате и набрал уже 44 балла, что на шесть пунктов больше, чем у ближайшего соперника. У коллектива есть хорошее преимущество, поэтому футболисты могут играть без лишней нервозности и как минимум не позволять конкурентам сокращать отрыв, а в лучшем случае его увеличить. В прошлом туре «Цинцинати» поделил очки на своем поле с «Нью-Инглэнд Революшн» (2:2), а ранее и вовсе проиграл «Ди Си Юнайтед» (0:3).
Информация для ставок
- Четыре последних матча «Шарлотт» завершились ничейным результатом
- «Цинцинати» проиграл только две встречи из десяти последних на выезде
- Два последних поединка между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
«Цинцинати» уже достаточно много сделал ошибок за последний месяц и в предстоящей встрече постарается их максимально исключить. Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 2.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.