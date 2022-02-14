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«Шериф» — «Брага». Прогноз на матч Лиги Европы (17.02.2022)

вчера, 22:19

17 февраля 2022 года состоится поединок «Шериф — Брага». Команды сыграют в рамках стадии плей-офф в Лиге Европы УЕФА. Этот матч пройдет на домашнем стадионе «Шерифа» в Тирасполе. Букмекеры Фонбет представили котировки на игру.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.113.521.97
Фонбет 4.00 3.50 1.95
Мелбет 3.96 3.62 2.05
1XBET 3.96 3.62 2.05
BetBoom 3.97 3.61 1.98

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, можно сделать ставку на то, выиграет «Брага». Победа этого клуба оценивается в 1.95. Поставить на ничейный исход можно по коэффициенту 3.50, а победа хозяев поля в 4.00. Дополнительная ставка на игру — обе команды забьют по 1.85.

Форма команд

«Шериф» в нынешнем сезоне идет на первой строчке в турнирной таблице. В активе коллектива — 44 балла. У клуба 14 побед, две ничьих и одно поражение. Коллектив забил 55 голов и пропустил пять мячей. В последних встречах «Шериф» показывает неплохой уровень футбола, команда выиграла со счетом 4:0 у «Зимбру», а также сыграла вничью с «Петрокубом» 0:0 и взял три балла с «Динамо-Ауто» 7:0.

«Брага» в нынешнем сезоне занимает четвертую строчку в турнирной таблице. Клуб набрал 41 балл. У коллектива 12 побед, пять ничьих и пять поражений. «Брага» забила 39 голов и пропустила 23 мяча. В последних встречах португальцы показывает неплохой уровень игры, но часто теряют очки из-за своих ошибок — поражение от «Гимарайнша» со счетом 2:1, а также победы над «Пасуш де Феррейрой» 2:1 и «Морейренсе» 2:0.

Информация для ставок

  • «Брага» выиграла три матча из последних пяти
  • «Шериф» не проигрывает четыре матча подряд
  • «Брага» забила пять голов в последних трех матчах

Прогноз

В этом поединке букмекеры Фонбет рекомендуют сделать ставку на то, что будет ничейный исход или победа «Шерифа» по коэффициенту 1.85. Эта команда показывала хорошую игру в ЛЧ, поэтому ее не стоит сбрасывать со счетов, она может удивлять всех болельщиков футбола.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.46 1.58 1.76 2.12 1.38 3.14
Фонбет 1.75 2.10
Мелбет 1.80 2.18
1XBET 1.80 2.18
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 23:49
Брага не проиграет
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