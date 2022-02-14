«Шериф» — «Брага». Прогноз на матч Лиги Европы (17.02.2022)

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вчера, 22:19

17 февраля 2022 года состоится поединок «Шериф — Брага». Команды сыграют в рамках стадии плей-офф в Лиге Европы УЕФА . Этот матч пройдет на домашнем стадионе «Шерифа» в Тирасполе. Букмекеры Фонбет представили котировки на игру.

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, можно сделать ставку на то, выиграет «Брага». Победа этого клуба оценивается в 1.95. Поставить на ничейный исход можно по коэффициенту 3.50, а победа хозяев поля в 4.00. Дополнительная ставка на игру — обе команды забьют по 1.85.

Форма команд

«Шериф» в нынешнем сезоне идет на первой строчке в турнирной таблице. В активе коллектива — 44 балла. У клуба 14 побед, две ничьих и одно поражение. Коллектив забил 55 голов и пропустил пять мячей. В последних встречах «Шериф» показывает неплохой уровень футбола, команда выиграла со счетом 4:0 у «Зимбру», а также сыграла вничью с «Петрокубом» 0:0 и взял три балла с «Динамо-Ауто» 7:0.

«Брага» в нынешнем сезоне занимает четвертую строчку в турнирной таблице. Клуб набрал 41 балл. У коллектива 12 побед, пять ничьих и пять поражений. «Брага» забила 39 голов и пропустила 23 мяча. В последних встречах португальцы показывает неплохой уровень игры, но часто теряют очки из-за своих ошибок — поражение от «Гимарайнша» со счетом 2:1, а также победы над «Пасуш де Феррейрой» 2:1 и «Морейренсе» 2:0.

Информация для ставок

«Брага» выиграла три матча из последних пяти

«Шериф» не проигрывает четыре матча подряд

«Брага» забила пять голов в последних трех матчах

Прогноз