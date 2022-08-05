«Штутгарт» – «РБ Лейпциг». Прогноз на матч Бундеслиги (06.08.2022)

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сегодня, 14:55

Ставки букмекеров

В этом поединке фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.75. В случае победы «Штутгарта», зайдет коэффициент 4.4. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.9.

Также в линии букмекеры предлагают 1.75 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.1. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Штутгарт» очень невыразительно выступал в прошлом сезоне и с трудом сохранил место в Бундеслиге на этот футбольный год. Команда уверенно играла в товарищеских матчах и большинство из них выиграла, а теперь попытается навязать конкуренцию одному из сильнейших клубов страны. В матче кубка Германии «Штутгарт» минимально обыграл «Динамо» Дрезден (1:0), а в товарищеской встрече разгромил «Валенсию» (5:2).

«РБ Лейпциг» смог удержать своих основных лидеров и хочет попытаться с первых туров занять место среди лидеров турнирной таблицы. Команда провалила первый тайм проигранного матча с «Баварией» за Суперкубок Германии (5:3), но во второй половине футболисты проявили себя гораздо лучше. В последних двух товарищеских поединках «РБ Лейпциг» разгромно проиграл «Ливерпулю» (0:5) и обыграл «Саутгемтон» (3:1).

Информация для ставок

«Штутгарт» выиграл шесть последних матчей во всех турнирах

Четыре последних выездных матча «РБ Лейпциг» завершились исходом «обе забьют»

«РБ Лейпциг» выиграл шесть последних матчей у «Штутгарта»

Четыре из пяти последних встреч между командами закончились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«РБ Лейпциг» настроен на результат с первых туров и имеет очень хорошую статистику личных встреч со «Штутгартом». Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.