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«Штутгарт» – «РБ Лейпциг». Прогноз на матч Бундеслиги (06.08.2022)

сегодня, 14:55
Тедеско Доменико

Ставки букмекеров

В этом поединке фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.75. В случае победы «Штутгарта», зайдет коэффициент 4.4. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.9.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle4.504.071.80
Лига Ставок 4.30 3.95 1.80
Мелбет 4.78 3.96 1.80
1XBET 4.78 3.96 1.80

Также в линии букмекеры предлагают 1.75 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.1. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Штутгарт» очень невыразительно выступал в прошлом сезоне и с трудом сохранил место в Бундеслиге на этот футбольный год. Команда уверенно играла в товарищеских матчах и большинство из них выиграла, а теперь попытается навязать конкуренцию одному из сильнейших клубов страны. В матче кубка Германии «Штутгарт» минимально обыграл «Динамо» Дрезден (1:0), а в товарищеской встрече разгромил «Валенсию» (5:2).

«РБ Лейпциг» смог удержать своих основных лидеров и хочет попытаться с первых туров занять место среди лидеров турнирной таблицы. Команда провалила первый тайм проигранного матча с «Баварией» за Суперкубок Германии (5:3), но во второй половине футболисты проявили себя гораздо лучше. В последних двух товарищеских поединках «РБ Лейпциг» разгромно проиграл «Ливерпулю» (0:5) и обыграл «Саутгемтон» (3:1).

Информация для ставок

  • «Штутгарт» выиграл шесть последних матчей во всех турнирах
  • Четыре последних выездных матча «РБ Лейпциг» завершились исходом «обе забьют»
  • «РБ Лейпциг» выиграл шесть последних матчей у «Штутгарта»
  • Четыре из пяти последних встреч между командами закончились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«РБ Лейпциг» настроен на результат с первых туров и имеет очень хорошую статистику личных встреч со «Штутгартом». Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.21 1.38 2.13 1.79 1.65 2.37
Лига Ставок 2.09 1.72 1.66 2.19
Мелбет 2.17 1.81
1XBET 2.17 1.81
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