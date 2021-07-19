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«Силькеборг» — «Сённерйюск». Прогноз на матч Суперлиги Дании (19.07.2021)

вчера, 07:51

В первом туре чемпионата Дании «Сённерйюск» приедет в гости на матч с «Силькеборгом». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Небольшими фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.15. В случае победы «Сеннерйюска» зайдет коэффициент 3.25. Ничью можно выбрать по 3.55.

Также в линии букмекеры предлагают 1.79 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.03. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.64.

Форма команд

«Силькеборг» начинает сезон чемпионата Дании с домашнего матча, чтобы порадовать болельщиков и руководство, коллективу необходимо побеждать. Команда только вышла в Суперлигу Дании, поэтому даже нейтральным болельщикам будет интересно наблюдать за дальнейшим прогрессом команды.

«Сённерйюск» в прошлом сезоне показывал не очень выразительные результаты, чемпионат заканчивал в группе вылета в борьбе за выживание, с которой успешно справился. В новом сезоне команда имеет новые цели, матч с новичком Суперлиги Дании может стать хорошим стартом для коллектива.

Информация для ставок

• «Силькеборг» проиграл только одну игру из последних десяти матчей
• Четыре из пяти последних матчей «Сённерйюска» закончились тоталом больше 2.5 мячей
• «Силькеборг» выиграл десять домашних матчей подряд (включая товарищеские матчи)
• Шесть из семи последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Силькеборг» очень уверенно играет на своем поле, игрокам будет по силам одержать важную стартовую победу. Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 2.15 в букмекерской конторе Мелбет.

Также букмекеры предложили хороший коэффициент на победу «Атлетико Гойаниенсе» в матче чемпионата Бразилии с «Палмейрасом».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.04 1.82 1.62 2.38
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Все комментарии
bzbtvktx65n6
bzbtvktx65n6
вчера в 15:05
«Силькеборг» выиграет матч.
shlomo
shlomo
вчера в 08:03
Игра на три результата
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