«Сочи» — «Арсенал» Тула. Прогноз на матч РПЛ (26.02.2022)

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сегодня, 18:05

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Сочи». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.53. Победа «Арсенала» оценивается по 5.9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.4.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.77. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.04. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.87.

Форма команд

«Сочи» на высоком уровне проводит нынешний сезон РПЛ и на данный момент команда занимает третье место с 31 очком в активе. В клубе подобрался крепкий состав опытных игроков и под руководством тренерского штаба команда добивается высоких результатов и конкурирует с лучшими клубами страны. В предстоящей встрече с «Арсеналом» из Тулы коллектив постарается набрать максимум очков и сохранить свои позиции. В прошлых поединках РПЛ «Сочи» крупно обыграл «Спартак» (3:0) и уступил «Краснодару» (1:2).

«Арсенал» из Тулы благодаря семи набранным очкам в последних пяти поединках смог покинуть зону вылета, но опережает ее только на один пункт. Главной задачей команды является сохранение места в Премьер-Лиге, и чтобы ее выполнить, футболистам предстоит много работы, особенно над обороной, ведь клуб пропустил уже 35 мячей. В двух прошлых матчах чемпионата «Арсенал» проиграл ЦСКА (0:2) и оказался сильнее «Химок» (2:1).

Информация для ставок

«Сочи» проиграл только два матча из десяти последних во всех турнирах, а «Химки» уступили четыре раза

Четыре из пяти последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Сочи» выиграл два последних матча у «Арсенала» из Тулы

Прогноз

«Сочи» сейчас выглядит более уверенно, чем «Арсенал» Тула, и у команды есть все возможности обыграть ослабленного соперника и забрать очередные три очка в турнирную таблицу. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.53.