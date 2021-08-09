«Сочи» — «Урал». Прогноз на матч РПЛ (09.08.2021)

1628500482

вчера, 12:14

9 августа 2021 года в очной встрече сыграют «Сочи» и «Урал». Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Сочи». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.72. Ничейный исход оценивается коэффициентом 3.70, а победа гостей — 5.40.

Форма команд

«Сочи» стартовал в этом сезоне не лучшим образом. Команда выиграла один поединок и еще один был проигран. Клуб расположился на шестой строчке в турнирной таблице и набрал три балла. У команды два забитых и два пропущенных мяча. В товарищеских матчах «Сочи» также не запомнился невероятным уровнем игры, но здорово показал себя в еврокубковых поединках, что для клуба было впервые. «Сочи», сыграв вничью в матче Лиги конференций, может продолжить удивлять своих поклонников, но команде нужно что-то делать с атакующей линией, голов очень мало.

«Урал», как и в прошлом сезоне, выглядит очень плохо. Команда набрала один балл и находится на 14-й строчке в турнирной таблице. «Урал» проиграл один поединок и еще один матч завершился ничейным исходом. У клуба четыре пропущенных и один забитый мяч. Если у «Сочи» большие проблемы с атакующей линией, то у «Урала» все очень плохо с защитой. Клуб пропускает много и часто. В последних поединках это хорошо заметно, «Урал» не может балансировать между атакой и защитой.

Информация для ставок

● «Урал» выиграл два матча из последних пяти

● «Сочи» не проигрывает три матча кряду

● «Урал» пропустил восемь голов в последних пяти матчах

Прогноз

Актуальная ставка на игру — гол с 46 по 60 минуту поединка по коэффициенту 2.80.