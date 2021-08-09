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«Сочи» — «Урал». Прогноз на матч РПЛ (09.08.2021)

вчера, 12:14

9 августа 2021 года в очной встрече сыграют «Сочи» и «Урал». Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.753.615.46
Фонбет Live! 1.19 5.90 25.00
Мелбет 1.66 3.89 5.82
1XBET 1.86 3.44 5.30
BetBoom 1.63 3.82 6.06

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Сочи». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.72. Ничейный исход оценивается коэффициентом 3.70, а победа гостей — 5.40.

Форма команд

«Сочи» стартовал в этом сезоне не лучшим образом. Команда выиграла один поединок и еще один был проигран. Клуб расположился на шестой строчке в турнирной таблице и набрал три балла. У команды два забитых и два пропущенных мяча. В товарищеских матчах «Сочи» также не запомнился невероятным уровнем игры, но здорово показал себя в еврокубковых поединках, что для клуба было впервые. «Сочи», сыграв вничью в матче Лиги конференций, может продолжить удивлять своих поклонников, но команде нужно что-то делать с атакующей линией, голов очень мало.

«Урал», как и в прошлом сезоне, выглядит очень плохо. Команда набрала один балл и находится на 14-й строчке в турнирной таблице. «Урал» проиграл один поединок и еще один матч завершился ничейным исходом. У клуба четыре пропущенных и один забитый мяч. Если у «Сочи» большие проблемы с атакующей линией, то у «Урала» все очень плохо с защитой. Клуб пропускает много и часто. В последних поединках это хорошо заметно, «Урал» не может балансировать между атакой и защитой.

Информация для ставок

● «Урал» выиграл два матча из последних пяти
● «Сочи» не проигрывает три матча кряду
● «Урал» пропустил восемь голов в последних пяти матчах

Прогноз

Актуальная ставка на игру — гол с 46 по 60 минуту поединка по коэффициенту 2.80.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.41 1.62 1.74 2.19
Мелбет 1.77 2.17
1XBET 1.70 2.28
BetBoom 2.32 1.66 1.70 2.24 1.37 3.28
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Все комментарии
73bhf42wnmuh
73bhf42wnmuh
вчера в 19:04
Футбольный клуб Сочи одержит победу.
z9ryp75yte8q
z9ryp75yte8q
вчера в 18:05
Футбольный клуб «Сочи» выиграет матч.
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:22
Победа Сочи !
shlomo
shlomo
вчера в 12:17
Игра может быть равная и ОЗ пройдет думаю...
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