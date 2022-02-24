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«Спартак» — ЦСКА. Прогноз на матч чемпионата России (26.02.2022)

сегодня, 18:10
Спартак

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Спартак». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.55. Победа ЦСКА оценивается по 2.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.3.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.583.362.87
Фонбет 2.55 3.30 2.80
Мелбет 2.65 3.36 2.93

Букмекеры не очень верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.02. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 1.79. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.77.

Форма команд

«Спартак» идет на девятом месте и не оправдывает надежд болельщиков. Коллектив сменил главного тренера и ждет стадии 1/8 финала Лиги Европы, куда вышел с первого места своей группы. В чемпионате «народную» команду ждет принципиальный поединок с ЦСКА, где турнирное положение отходил на второй план. В двух последних матчах чемпионата Россиии «Спартак» крупно проиграл «Сочи» (0:3) и минимально переиграл «Ахмат» из Грозного (2:1).

ЦСКА имеет более удобную ситуацию в чемпионате и расположился на четвертом месте. Коллектив набрал 30 очков и отстает от лидера «Зенита» на восемь баллов. Чтобы оставить шансы на попадание в Лигу Чемпионов, клубу необходимо набирать стабильно очки в предстоящих поединках и надеяться на осечки соперников. В последнем туре РПЛ ЦСКА на своем поле обыграл тульский «Арсенал» (2:0), а ранее минимально одолел «Крылья Советов» (1:0).

Информация для ставок

  • «Спартак» выиграл только один матч из пяти последних в чемпионате России
  • Четыре последних поединка в РПЛ завершились исходом «обе забьют — нет»
  • ЦСКА выиграл три из четырех последних встреч со «Спартаком»
  • Семь последних матчей ЦСКА на своем поле завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

В данном поединке очень сложно предсказать победителя, поэтому рекомендуем обратить внимание на количество забитых мячей. Предполагаем, что коллективы смогут забить несколько мячей в этом поединке на радость зрителям. Сделать ставку на ТБ 2.5 можно по коэффициенту 2.02 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.56 1.54 1.83 2.06 1.44 2.89
Фонбет 1.82 1.98
Мелбет 1.91 2.04
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 23:53
В этом матче обе команды забьют и тотал больше 2,5. Удачи
shlomo
shlomo
сегодня в 19:08
Игра на три результата
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