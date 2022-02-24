«Спартак» — ЦСКА. Прогноз на матч чемпионата России (26.02.2022)

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сегодня, 18:10

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Спартак». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.55. Победа ЦСКА оценивается по 2.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.3.

Букмекеры не очень верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.02. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 1.79. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.77.

Форма команд

«Спартак» идет на девятом месте и не оправдывает надежд болельщиков. Коллектив сменил главного тренера и ждет стадии 1/8 финала Лиги Европы, куда вышел с первого места своей группы. В чемпионате «народную» команду ждет принципиальный поединок с ЦСКА , где турнирное положение отходил на второй план. В двух последних матчах чемпионата Россиии «Спартак» крупно проиграл «Сочи» (0:3) и минимально переиграл «Ахмат» из Грозного (2:1).

ЦСКА имеет более удобную ситуацию в чемпионате и расположился на четвертом месте. Коллектив набрал 30 очков и отстает от лидера «Зенита» на восемь баллов. Чтобы оставить шансы на попадание в Лигу Чемпионов, клубу необходимо набирать стабильно очки в предстоящих поединках и надеяться на осечки соперников. В последнем туре РПЛ ЦСКА на своем поле обыграл тульский «Арсенал» (2:0), а ранее минимально одолел «Крылья Советов» (1:0).

Информация для ставок

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