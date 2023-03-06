«Спортинг» — «Арсенал». Прогноз на матч Лиги Европы (09.03.2023)

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сегодня, 10:03

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Арсенал». Команда играет на выезде и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.08. Победа «Спортинга» оценивается по 3.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.5.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.98. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.82. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.75.

Форма команд

«Спортинг» довольно легко прошел прошлый раунд, хоть и не смог выиграть домашнюю встречу с «Мидтьюлландом». Теперь португальскому коллективу будет противостоять лидер АПЛ , что станет настоящим вызовом для них. В чемпионате «Спортинг» идет только на четвертом месте с 47 баллами и уступает лидеру 15 баллов. В прошлом туре команда обыграла на выезде «Портимоненси» (1:0), а ранее на своем поле разобралась с «Эшторилом» (2:0).

«Арсенал» побеждает в последних турах чемпионата Англии, но в некоторых из них коллективу придется прилагать титанические усилия. На данный момент «канониры» набрали 63 балла и опережают «Манчестер Сити» на пять пунктов. В такой ситуации Лига Европы отходит на второй план у подопечных Артеты, но это не значит, что лондонцы не будут биться за трофей. Два последних матча «Арсенала» завершились победами над «Борнмутом» (3:2) и «Эвертоном» (4:0).

Информация для ставок

«Спортинг» проиграл только два домашних поединка из десяти последних

«Арсенал» выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

Два последних матча между клубами завершились тоталом меньше 1.5 мяча

Прогноз

«Спортинг» играет на своем стадионе и вероятнее всего сможет отличиться в воротах «Арсенала», но и за «канонирами» вряд ли останется должок. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.