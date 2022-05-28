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«Спортинг Канзас » — «Ванкувер». Прогноз на матч МЛС (29.05.2022)

вчера, 12:17
Спортинг Канзас - Ванкувер

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.783.715.05
Мелбет 1.84 3.68 4.34
1XBET 1.75 3.82 4.72

Ставки букмекеров

«Спортинг Канзас » идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 1.73, ничья в матче предлагается за 3.85, а победа «Ванкувер» за 4.70 в БК Фонбет.

Аналитики затрудняются ответить, какого количества голов стоит ожидать в матче. Ставка ТБ (2.5) котируется по 1.91, а ТМ (2.5) по 1.89.

Форма команд

«Спортинг Канзас» по состоянию на сегодня занимает в чемпионате 13 строчку, с 13 очками в активе. По ходу сезона клуб трижды обыгрывал соперников, расписал четыре «мировых» и в семи поединках уступил. В последних пяти играх по две встречи выиграно и сыграно вничью, а одна проиграна. В крайнем противостоянии с «Сан-Хосе Эртквейс» победителя не выявлено (1:1).

«Ванкувер» к матчу подходит располагаясь на последнем месте, с набранными 11 очками. В текущем розыгрыше команда добилась трех побед, два раза расписала «мировую» с соперниками и в семи поединках уступила. В предшествующих пяти турах по две встречи выиграно и проиграно, а одна сыграна вничью. В крайнем противостоянии очки были отданы «Шарлотт» (2:1).

Информация для ставок

  • 10 из 15 последних матчей «Ванкувер» завершились с более 2.5 голами
  • «Спортинг Канзас» в 11 из 15 последних матчах забил менее 1.5 голов
  • В трех из пяти последних очных встречах не было голов или забила только одна команда

Прогноз

Взяв во внимание турнирное положение команд, текущую форму и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на фору (+1) «Ванкувер» с коэффициентом 1.63 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.67 1.52 1.88 2.01 1.47 2.84
Мелбет 1.87 2.03
1XBET 1.89 2.01
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 17:30
Победа команды хозяев поля или ничья в этом матче.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 12:24
Ванкувер победит.
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