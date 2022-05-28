«Спортинг Канзас » — «Ванкувер». Прогноз на матч МЛС (29.05.2022)

1653729456

вчера, 12:17

Ставки букмекеров

«Спортинг Канзас » идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 1.73, ничья в матче предлагается за 3.85, а победа «Ванкувер» за 4.70 в БК Фонбет.

Аналитики затрудняются ответить, какого количества голов стоит ожидать в матче. Ставка ТБ (2.5) котируется по 1.91, а ТМ (2.5) по 1.89.

Форма команд

«Спортинг Канзас» по состоянию на сегодня занимает в чемпионате 13 строчку, с 13 очками в активе. По ходу сезона клуб трижды обыгрывал соперников, расписал четыре «мировых» и в семи поединках уступил. В последних пяти играх по две встречи выиграно и сыграно вничью, а одна проиграна. В крайнем противостоянии с «Сан-Хосе Эртквейс» победителя не выявлено (1:1).

«Ванкувер» к матчу подходит располагаясь на последнем месте, с набранными 11 очками. В текущем розыгрыше команда добилась трех побед, два раза расписала «мировую» с соперниками и в семи поединках уступила. В предшествующих пяти турах по две встречи выиграно и проиграно, а одна сыграна вничью. В крайнем противостоянии очки были отданы «Шарлотт» (2:1).

Информация для ставок

10 из 15 последних матчей «Ванкувер» завершились с более 2.5 голами

«Спортинг Канзас» в 11 из 15 последних матчах забил менее 1.5 голов

В трех из пяти последних очных встречах не было голов или забила только одна команда

Прогноз

Взяв во внимание турнирное положение команд, текущую форму и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на фору (+1) «Ванкувер» с коэффициентом 1.63 в БК Фонбет.