Очередной обидчик «Зенита», мясорубка в подвале таблицы. 27-й тур РПЛ подготовил несколько интриг

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вчера, 22:39

Ждём новую порцию сенсаций и новую тренерскую отставку.

«Оренбург» – «Крылья Советов»

- Крайне тяжело оценивать текущий отрезок для «Оренбурга». Команда борется за выживание, опустилась в стыки с 26 очками, хотя до этого, казалось, почти гарантировала сохранение прописки. И серия из трёх поражений в чемпионате. С другой стороны, то были серьёзнейшие соперники: «Зенит», «Динамо» и «Ростов». В то же время такие серии сильно бьют по психологии – и могут помешать в дальнейшем. Чтобы снять напряжение, с самарцами нужно побеждать – тем более в домашних стенах.

- 6-е место «Крыльев» к 27-му туру – будто не совсем по игре. Действует коллектив не так уж ярко – тем более в сравнении с осенним отрезком. Но стоит ли критиковать стиль, если даётся результат? В последних 6 турах – 1 поражение, ничьи с «Зенитом» и «Краснодаром», важные победы над «Уралом», «Рубином» и «Факелом». При таком КПД о стиле обычно не вспоминают.

«Краснодар» – «Ахмат»

- Зачем идти на стадион, если у команды нет цели – только путь? Безголевая ничья с «Крыльями» в момент, когда можно было вернуться в лидеры за счёт победы, показала, что «быкам» этот мир абсолютно понятен. Суета чемпионской гонки бессмысленна, «горожане» будут наблюдать за ней со стороны. А дома с «Ахматом» появится резон показать футбол на встречных курсах и забить 5-6 голов на двоих.

- Тем более грозненцы в состоянии поддержать такой сценарий – и даже зацепить очки. Всё-таки их мотивация более осязаемая – свежа в памяти гонка за выживание. Хотя 3 победы кряду этот вопрос для клуба почти сняли.

«Динамо» – «Сочи»

- Как бы на фоне успеха с «Зенитом» и возобновившихся разговоров о чемпионской гонке у «Динамо» опять не затряслись ноги. В прошлый раз москвичи уже изолировались от неё поражениями от «Ростова», «Спартака» и «Урала». Теперь команда вылетела из Кубка от того же «Спартака».

- А «Сочи» — тот соперник, которому терять нечего. Морено приглашали вытягивать коллектив из зоны вылета – только после масштабной перестройки у команды 1 победа весной. В последних двух турах – поражение в ключевом матче с «Ахматом», ничья в не менее важном поединке с «Факелом». Сейчас это фавориты на вылет.

«Пари НН» – «Спартак»

- После паузы на игры сборных у нижегородцев ужасная статистика. 6 матчей – 6 поражений. Это одна из худших команд по весне – и вполне логична отставка Юрана после разгрома от «Ахмата» (1:5). «Пари НН» приходится возвращаться с небес на землю и окунаться в расклады подвала таблицы. Отрыв от зоны стыков – всего 2 очка.

- И нынешний «Спартак» не готов заниматься благотворительностью. Слишкович ничего особенного не делает – только самое необходимое, чтобы вернуть москвичам уверенность. Эмоциональный фон вокруг коллектива очищается – уже вспоминают о раскладах в борьбе за Кубок России, готовясь к финалу Пути регионов. И в сторону топ-3 посматривают – «Динамо» ещё может подарить бронзу.

«Урал» – «Балтика»

- Последние туры показывают, насколько тяжело будет «шмелям» в концовке. Казалось бы, матч с «Балтикой» — один из немногих на финише, в котором уральцы могут рассчитывать на победу. Но вот не вселяет команда Ганчаренко уверенности. Да, обыграли «Динамо» — но куда важнее было забирать 3 очка с «Сочи» и «Рубином». Первые вообще были прямыми конкурентами. Но в этих матчах – только ничьи.

- Зато «Балтика» показывает, как надо действовать, когда находишься в зоне прямого вылета – в гостях разгромили «Ахмат», затем дома – 2:0 с «Крыльями Советов». С ЦСКА тоже победа (3:1) – и даже с «Краснодаром» (2:3) претендовали на очки.

«Факел» – «Зенит»

- Воронежцев не хотелось бы терять из-за их преданных фанатов – украшения лиги. Но плотность в подвале таблицы феноменальная – 1 балл до стыков и 2 – до зоны прямого вылета. А «Факел» не сказать, что в хорошей форме. Команда набрала 2 очка в 6 последних матчах, рассталась с Ташуевым и готовится к тяжелейшей концовке.

- Но дома это по-прежнему серьёзный соперник. Да и «Зенит» не предлагает в последних матчах высоких скоростей – «Факел» будут прощать за нерасторопность. Сейчас интереснее всего – соберёт ли действующий чемпион 3 поражения кряду. 2 уже есть – причём с «Рубином» и «Динамо» петербуржцы не забили ни разу.

«Локомотив» – «Ростов»

- Поражение в дерби со «Спартаком» и ничья с ЦСКА , 1:1 с «Рубином» — эти результаты помешали «Локомотиву» конкурировать с «Динамо» за топ-3, хотя возможность была. Сейчас команда намерена финишировать в топ-5. Для этого надо не пустить конкурентов – и с «Ростовом» будет матч на 6 очков.

- Потому что южане приближаются к топ-5, за которой гнались всю весну. Банда Карпина уже на 7-м месте и от «Локомотива» отстаёт всего на 1 балл. Да и 1:5 от «Спартака» лишь замотивировали коллектив.

ЦСКА – «Рубин»

- Если раньше команды Федотова (и в том числе ЦСКА ) творили чудеса весной, то сейчас этой магии не чувствуется. «Армейцы» и правда бодро начали, вплоть до середины апреля шли без поражений после паузы. Зато после проблемы посыпались одна за другой. С «Ахматом» — поражение и дисквалификация лидеров на дерби. Вялые 0:0 со «Спартаком». И абсолютно провальный матч с «Балтикой». За медали «красно-синие» давно не борются – и даже попадание в топ-5 выглядит чем-то нереальным.