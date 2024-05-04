Рыбак, молодой отец и автолюбитель. Образ жизни Фила Фодена

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сегодня, 16:02

Рассказываем о жизни полузащитника «Манчестер Сити» за пределами футбольного поля.

Фодену всего 23 года, но он уже смог стать важным звеном в своем клубе и сборной Англии. Вчера Фил был признан лучшим игроком года по версии Ассоциации английских футбольных журналистов. Но в таком молодом возрасте у Фодена в личной жизни все довольно насыщенно и продуктивно.

Жильё

Выходец из Стокпорта зарабатывает сейчас 225 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Это, конечно, колоссальные деньги для обычного человека. Так на что же тратит их Фил?

Еще несколько лет назад футболист купил дом в Чешире за 2,8 миллиона фунтов стерлингов. Этот особняк стал подарком для родителей, Фил жил с ними до 2021 года.

Затем он потратил около 3 миллионов фунтов на особняк в престижном Престбери, всего в пяти минутах езды от родителей.

Вот что писала тогда пресса:

Филу нравится жить в Чешире, но он почувствовал, что пришло время вылететь из гнезда, поскольку у него двое маленьких детей от его девушки Ребекки.

Семья и дети

С Ребеккой они познакомились на вечеринке в Стокпорте, когда были подростками.

С тех пор они неразлучны — Фоден впервые стал отцом в 18 лет, тогда на свет появился сын Ронни. Маленький Фоден стал любимцем болельщиков, он регулярно появляется в соцсетях Фила и набирает тысячи лайков. Особенно он понравился пользователям из Южной Америки, которые дали мальчику прозвище El Wey — «приятель, друг, чувак».

С Ронни даже создают мемы:

Рождение сына Фил прокомментировал вот так:

Я присутствовал на родах. Я вышел из комнаты, немного прослезился, а затем вернулся как ни в чем не бывало. Я не из тех, кто плачет перед людьми. Я был там и наблюдал, как все происходило, это был особенный момент.

В 2021 году у пары родилась дочь, а в апреле стало известно, что у Фодена будет третий ребенок. Если судить по цветам, которые доминировали на вечеринке, то у Ронни будет младший брат.

Автомобили

Разумеется, что, имея такую зарплату, любой мужчина захочет себе коллекцию из автомобилей. Фил не является исключением. Любопытно, что он только в декабре сдал экзамен по вождению. Первой машиной Фодена стал электрический Volkswagen ID.3.

Такой автомобиль стоит примерно 40 000 фунтов стерлингов, разгоняется до 100 км/ч примерно за 7,9 секунды, его максимальная скорость составляет 160 км в час. Идеальная стартовая машина для начинающего водителя.

Дополнительный заработок

Фодену нравятся ювелирные украшения так сильно, что он в прошлом году объединился с лондонским брендом Cernucci. Англичанин уже выпустил с этим брендом две коллекции.

В ней представлены цепочки, кольца, браслеты и серьги из 18-каратного и белого золота с камнями класса 5А.

Хобби

Что объединяет Пола Гаскойна, Дэвида Симена и Фила Фодена? Это рыбалка. Наш герой обожает ловить рыбу. Однажды он ездил в Испанию, где поймал сома весом примерно в 50 кг.