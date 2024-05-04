Европейские гранды обмениваются тренерами. МЮ и «Бавария» хотят помочь друг другу

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сегодня, 13:03

Тен Хага намерены заменить Тухелем.

«Бавария» уже объявила о прощании с Тухелем, перебирают фамилии

В шорт-листе мелькал даже Зинедин Зидан – история с французом быстро сошла на нет. Куда детальнее обсуждалась возможность сотрудничества с Ральфом Рангником. При этом австриец был противоречивым кандидатом – последние годы карьеры складывались не так гладко, только со сборной Австрии дела пошли на поправку. Менеджер в итоге решил сконцентрироваться на национальной команде, с которой он отобрался на Евро-2024. После этого «баварцы» переключились на Хулена Лопетеги – испанец сидит без работы почти год. До этого он возглавлял «Вулверхэмптон».

О том, что летом предстоит расставание с главным тренером, в клубе сообщили ещё в феврале.

В ходе хорошей, открытой дискуссии мы пришли к решению прекратить наши рабочие отношения по взаимному согласию летом. Наша цель — разработать новое футбольное направление с новым главным тренером к сезону-2024/25. До этого времени каждый сотрудник клуба призван добиваться максимальных результатов в Лиге чемпионов и Бундеслиге.

С тех пор команда успела пробиться в полуфинал ЛЧ , поэтому появились слухи о возможности переиграть решение – только сам Тухель говорит, что оно окончательно и бесповоротно.

«Красные дьяволы» медлят с решением по тен Хагу

От «манкунианцев» до сих пор не слышно чёткого плана по Эрику тен Хагу. Казалось бы, в конце апреля говорили, что голландец уже точно покинет клуб в межсезонье. Позднее появился обратный инсайд от более авторитетного источника – новый сезон «Манчестер Юнайтед» начнут с тен Хагом. В компании Ineos (миноритарный акционер клуба) считают, что руководство «манкунианцев» не предоставило менеджеру необходимых для успеха условий. Тренерская рокировка также влечёт за собой дополнительные расходы, а качественной альтернативы, ради которой можно потратиться, не видят.

Позиции наставника могли быть более крепкими, если бы «красные дьяволы» не оказались настолько нестабильны – у них 1 победа в последних 6 турах, чудовищный кубковый матч против «Ковентри», в котором чудом удалось пробиться в финал. Команда не способна удерживать преимущество и раз за разом теряет очки, пропуская в концовке (пример – матчи с «Челси», «Брентфордом», «Ливерпулем», «Бёрнли»). Это приводит к тому, что МЮ не могут отобрать 5-ю строчку даже у нестабильного «Тоттенхэма», который проиграл в трёх матчах подряд. И «манкунианцы» вроде искали кандидатов на смену – в списках фигурировали те же Зидан и Лопетеги, также готовы были рассмотреть Роберто Де Дзерби, Тиаго Мотту, Унаи Эмери. Но, опять же, боссы пока медлят и надеются на голландца.

Тен Хаг – провал, у Тухеля противоречивый сезон

Понятно, что обоих подкосили травмы. МЮ осенью лишился качественных вингеров – пришлось больше доверять неопытному Гарначо. В последних матчах тен Хагу приходилось обходиться парой Магуайр — Камбвала в центре обороны. При этом последний – даже не третий, не четвёртый выбор на эту позицию, когда здоровы Мартинес, Варан, Линделёф, Эванс и Шоу.

Но сам тренер потерял навыки матч-менеджмента, за которые его хвалили в прошлом сезоне. Команду лихорадит, она упускает инициативу в матче, как только забьёт – потому что нет умения играть на удержание. И нет надёжности, чтобы продолжать играть в атаку и не бояться пропустить.

Тухель входил в сезон с тремя центральными защитниками, отпустив остальных – и логично поплатился за это. Добавились проблемы с некоторыми лидерами, неумение выстраивать отношения в коллективе.

На выходе сезон тен Хага – очевидный провал. Не удаётся зацепиться даже за топ-5, в Кубке «красные дьяволы» будут аутсайдерами – предстоит играть с «Манчестер Сити». Плюс кошмарный вылет из ЛЧ в группе с «Галатасараем» и «Копенгагеном». У Тухеля в противовес провалу в чемпионате есть хотя бы полуфинал ЛЧ : мюнхенцы прошли даже мощный «Арсенал» и теперь играют с «Реалом».

Рокировка может сработать

Понятно, что не только на тренерах лежит ответственность за провальный сезон – огромное влияние оказала эпидемия травм. Но психологическое давление ложится в первую очередь на них. В этом случае расставание – не наказание, а попытка встряхнуться, получить импульс от изменений.

С тем же Тухелем в апреле связывался «Манчестер Юнайтед». Томасу нравится вариант вернуться в Англию после ухода из «Баварии» — там и конкуренция выше, и свежи воспоминания от победы в Лиге чемпионов с «Челси». «Бавария» же готова подобрать тен Хага, если того уволят из «Манчестер Юнайтед». Тогда это будет полноценная рокировка. Между клубами, которые недавно играли друг против друга.

Главное, что это может помочь. Тухель уже приходил в разобранный «Челси» — и в короткие сроки превратил команду в обладателя главного еврокубка. Важно, какие ресурсы дадут немецкому менеджеру и как он поставит себя в команде – важно найти общий язык со всеми лидерами. Может, даже удастся вернуть Санчо и реабилитировать его карьеру. Англичанин пока зажигает в «Боруссии».

Мюнхенцам, если они хотят видеть в клубе тен Хага, надо подготовиться к его авторитарному стилю управления. Голландец продавливает нужные ему трансферы, требует жёсткой дисциплины, а в своих решениях принципиален. Не всем подойдёт такой тренер.