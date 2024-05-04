«Ахмат» уже не выживающий, 3 новых аутсайдера по весне. Расклады в подвале РПЛ сильно изменились

Борьба обостряется.
«Сочи» – стопроцентный аутсайдер
Сразу надо очертить границы – де-факто разыгрывается одна прямая путёвка в Первую лигу и две позиции в зоне стыков. Одну из последних двух строчек зарезервировал «Сочи». Южане многообещающе провели зимнюю кампанию – привезли качественного тренера и легионеров под его стиль, попрощались с игроками, на которых он не рассчитывал.
Только в футбол играют не на бумаге – новичкам нужно время на адаптацию. Чем их больше, тем больше требуется времени. Но как раз его у сочинцев не было. Команда ещё барахталась и вселяла надежды, играя вничью с «Локомотивом» и ЦСКА – притом владея преимуществом, диктуя сценарий игры. Правда, помимо этого нужно и с прямыми конкурентами побеждать, а с «Балтикой», «Уралом» и «Факелом» команда Роберта Морено сыграла вничью.
Ключевым пока выглядит поражение от «Ахмата» – грозненцы оказались в зоне прямого вылета, «Сочи» должен был сокращать отставание. Возникли проблемы из-за отравления, проиграли (0:1).
«Сочи» и «Оренбург» с «Балтикой», конечно, не пропасть разделяет – всего 6 очков. Но это отставание ещё надо сократить. И темпа южан не хватает, чтобы зацепиться за стыки. Тем более график тяжелый – в двух из четырёх заключительных туров играть предстоит с командами из топ-3 (с «Динамо» в эти выходные и «Краснодаром» 18 мая).
«Ахмат» и «Балтика» взлетели
Одних рывок почти вывел из борьбы за выживание, другим помог улучшить позиции. Положение «Ахмата» развернулось на 180 градусов. Рокировка Ромащенко-Адиев сначала не дала ожидаемого эффекта – команда уступила «Локомотиву» (0:2) и сгорела дома с «Балтикой» (1:7), постучалась в зону прямого вылета. Потом начались чудеса. Не без доли везения набрали 6 очков с ЦСКА и «Сочи» – в первом случае помогла недисциплинированность соперника и удаления, во втором – массовое отравление.
Разгромив дома «Пари НН», грозненцы закрыли сразу два гештальта. Во-первых, реабилитировались за кошмарный матч с калининградцами. Во-вторых, оторвались ото дна и покинули даже зону стыков. Сейчас в их активе 29 очков. Последние сезоны показывают, что командам, чтобы миновать стыки, достаточно 33 баллов. «Ахмату» будет тяжело в предстоящем туре с «Краснодаром», и в 29-м – с «Зенитом». Но «Крылья» и «Факел» – соперники, которых надо обыгрывать.
Калининградцы вовремя взвинтили темп – и благодаря победам над «Пари НН», «Ахматом» и «Крыльями» с ЦСКА выбрались из зоны прямого вылета. Последние вообще дают эмоциональный импульс для дальнейшей борьбы – всё-таки команды из топ-10 обыграли. Правда, успех ещё надо закрепить. А «балтийцам» и в Кубке со «Спартаком» играть, а также с «Динамо», «Ростовом», «Локомотивом» в чемпионате.
«Пари НН», «Факел» и «Оренбург» – аутсайдеры по весне
Первые двое резко стагнировали во второй части сезона. Нижегородцы резко перестали быть оборонительной машиной, непобедимой дома. В последних турах настрадались от «Балтики», «Оренбурга», потратили все эмоции в играх с «Краснодаром» и «Локомотивом», терпели разгромы от «Динамо» и «Ахмата». Последний вынудил руководство расстаться с Юраном.
«Факел» в целом идёт также – но с 0:0 против «Оренбурга» и «Сочи». Проиграли воронежцы ЦСКА, «Ростову», «Краснодару» и «Крыльям». «Оренбург» сдал именно в конце апреля – и проиграл «Зениту», «Динамо» и «Ростову».
Они и будут разыгрывать места в зоне стыков, возможно – и прямого вылета. Всё-таки воронежцы и нижегородцы попрощались с главными тренерами – до финиша всего ничего, а такой шаг несёт лишь риск. При этом у всех примерно одинаковый календарь: 2 гранда (у «Оренбурга» – «Локомотив» в 28-м туре и «Спартак» в 30-м, у «Факела» – «Зенит» в 27-м туре и «Локомотив» в 29-м, у «Пари НН» – «Спартак» в 27-м туре и ЦСКА в 29-м) и середняк с прямым конкурентом (у «Оренбурга» – «Крылья» в 27-м туре и «Урал» в 29-м, у «Факела» – «Ахмат» в 30-м туре и «Урал» в 28-м, у «Пари НН» – «Крылья» в 30-м туре и «Сочи» в 28-м).
Преимущество «Урала» – домашние матчи с конкурентами
Перспективы «шмелей» оценить даже сложнее, чем остальных. У команды действительно преимущество в графике. «Уральцы» сыграют с прямыми конкурентами – у «Балтики» (27-й тур) и «Оренбурга» (29-й тур) по 26 очков, обе команды идут в стыках. И играть с ними предстоит дома. Ещё предстоит выезд в Воронеж (28-й тур).
Но куда тревожнее «шмелям» оттого, что ничего из вышеперечисленного не гарантирует хотя бы одной победы. Команде тяжело даются очки. Казалось бы, с «Сочи» надо забирать победу, добивать обескровленный Кубком «Ростов» – в первом матче ничья, плюс от ростовчан поражение. Это ещё не говоря о едва спасённой ничьей с «Рубином».
На этом отрезке должна, наконец, сыграть ставка клуба на возрастных лидеров – Юрий Газинский и Алексей Каштанов могут добавить зрелости и спокойствия моторчикам Дмитриеву и Ишкову. Иначе будет крайне тяжело.
Пока получается так, что в борьбе за непопадание на 13-15 места участвуют сразу 5 команд («Ахмат» для себя вопрос почти снял). У «Пари НН» и «Факела» есть гандикап в 1-2 очка по сравнению с «Балтикой» и «Оренбургом», но по игре команды – аутсайдеры, как и южноуральцы. «Балтийцы» на очередном рывке могут покинуть и зону стыков, а «Урал» способен перевернуть финиш сезона, если наберет 9 очков с калининградцами, «Факелом» и «Оренбургом».
Ахмат выживающий, активный выживающий. Математика проста. Прямой вылет с 15-16 места, так? На 15 месте Урал, 25 очков. Осталось 4 тура, а это 12 очков. Представим ситуацию, когда Ахмат проигрывает 4 матча, а Урал выигрывает 4, тогда Ахмат финиширует ниже Урала. То есть, я хочу сказать, что ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ шансы вылететь напрямую есть у 25 очков (Урал) +12 очков = 37 очков. У всех клубов, которые сейчас имеют ниже 37 очков есть теоретический шанс занять 15 место.
Идем дальше, стыки. У Балтики на 1 очко больше, так что математика проста 26+12=38. То есть, даже ЦСКА имеет теоретические шансы вылететь в стыках. Естественно, должны сойтись звезды, все команды с низа таблицы должны для этого все матчи проиграть, Балтика сравняется по очкам с Армейцами, а по личным встречам займет место выше них (3-3 по очкам, 3:2 разница мячей в пользу Балтики). Да, это теоретический сценарий, но не невозможный в нашем любимом непредсказуемом РПЛ.
А кто может вылететь с последнего места? У Сочи 20 очков +12 очков максимально могут они набрать = 32 очка. Все, у кого меньше 32 очков имеют шансы финишировать ниже Сочи. Тот же Ахмат, у которого 29.
Я не смотрю на календарь, там есть игры аустсайдера с аутсайдером и оба клуба не могут проиграть, очки кто-то да получит. Но все клубы с 39+ очками можно уже поздравить с сохранением прописки в РПЛ.
К чему я? Если хотите посчитать теоретические шансы, если хотите понять, ведет кто-то борьбу за выживание или нет, просто прибавьте к очкам команды максимально возможное количество очков в оставшихся турах, а потом пишите громкие заголовки.
P.S. Ведет ли Ростов борьбу за медали? 40+12 = 52. У Зенита и Быков по 50, а если Зенит проиграет свои 4 матча, а Ростов выиграет свои 4 матча... Конечно, речи о 1 месте нет, остальные тоже играть будут, но прыгнуть выше Зенита Карпин теоретически в состоянии
P.P.S. Статья грамотная, по ней вопросов нет
Ахмат выживающий, активный выживающий. Математика проста. Прямой вылет с 15-16 места, так? На 15 месте Урал, 25 очков. Осталось 4 тура, а это 12 очков. Представим ситуацию, когда Ахмат проигрывает 4 матча, а Урал выигрывает 4, тогда Ахмат финиширует ниже Урала. То есть, я хочу сказать, что ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ шансы вылететь напрямую есть у 25 очков (Урал) +12 очков = 37 очков. У всех клубов, которые сейчас имеют ниже 37 очков есть теоретический шанс занять 15 место.
Идем дальше, стыки. У Балтики на 1 очко больше, так что математика проста 26+12=38. То есть, даже ЦСКА имеет теоретические шансы вылететь в стыках. Естественно, должны сойтись звезды, все команды с низа таблицы должны для этого все матчи проиграть, Балтика сравняется по очкам с Армейцами, а по личным встречам займет место выше них (3-3 по очкам, 3:2 разница мячей в пользу Балтики). Да, это теоретический сценарий, но не невозможный в нашем любимом непредсказуемом РПЛ.
А кто может вылететь с последнего места? У Сочи 20 очков +12 очков максимально могут они набрать = 32 очка. Все, у кого меньше 32 очков имеют шансы финишировать ниже Сочи. Тот же Ахмат, у которого 29.
Я не смотрю на календарь, там есть игры аустсайдера с аутсайдером и оба клуба не могут проиграть, очки кто-то да получит. Но все клубы с 39+ очками можно уже поздравить с сохранением прописки в РПЛ.
К чему я? Если хотите посчитать теоретические шансы, если хотите понять, ведет кто-то борьбу за выживание или нет, просто прибавьте к очкам команды максимально возможное количество очков в оставшихся турах, а потом пишите громкие заголовки.
P.S. Ведет ли Ростов борьбу за медали? 40+12 = 52. У Зенита и Быков по 50, а если Зенит проиграет свои 4 матча, а Ростов выиграет свои 4 матча... Конечно, речи о 1 месте нет, остальные тоже играть будут, но прыгнуть выше Зенита Карпин теоретически в состоянии
P.P.S. Статья грамотная, по ней вопросов нет
Мало кто поверит, что судьба в руках Мусаева или Семака, которые не нащупали и потеряли связь с командами
Мало кто поверит, что судьба в руках Мусаева или Семака, которые не нащупали и потеряли связь с командами
А он вдруг почти гарантировано "минует стыки"???
И остальные рассуждения такого же рода,ибо "салат" из клубов внизу такой сложный,что расклады из прошлых "проходных баллов "никому ничего не гарантируют,из последних семи команд.Разве что "Сочи" себе "гарантировал" ,при фантастической удаче,переходный матч,но верится с трудом-много упущено.
А он вдруг почти гарантировано "минует стыки"???
И остальные рассуждения такого же рода,ибо "салат" из клубов внизу такой сложный,что расклады из прошлых "проходных баллов "никому ничего не гарантируют,из последних семи команд.Разве что "Сочи" себе "гарантировал" ,при фантастической удаче,переходный матч,но верится с трудом-много упущено.