«Ахмат» уже не выживающий, 3 новых аутсайдера по весне. Расклады в подвале РПЛ сильно изменились

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сегодня, 10:07

Борьба обостряется.

«Сочи» – стопроцентный аутсайдер

Сразу надо очертить границы – де-факто разыгрывается одна прямая путёвка в Первую лигу и две позиции в зоне стыков. Одну из последних двух строчек зарезервировал «Сочи». Южане многообещающе провели зимнюю кампанию – привезли качественного тренера и легионеров под его стиль, попрощались с игроками, на которых он не рассчитывал.

Только в футбол играют не на бумаге – новичкам нужно время на адаптацию. Чем их больше, тем больше требуется времени. Но как раз его у сочинцев не было. Команда ещё барахталась и вселяла надежды, играя вничью с «Локомотивом» и ЦСКА – притом владея преимуществом, диктуя сценарий игры. Правда, помимо этого нужно и с прямыми конкурентами побеждать, а с «Балтикой», «Уралом» и «Факелом» команда Роберта Морено сыграла вничью.

Ключевым пока выглядит поражение от «Ахмата» – грозненцы оказались в зоне прямого вылета, «Сочи» должен был сокращать отставание. Возникли проблемы из-за отравления, проиграли (0:1).

«Сочи» и «Оренбург» с «Балтикой», конечно, не пропасть разделяет – всего 6 очков. Но это отставание ещё надо сократить. И темпа южан не хватает, чтобы зацепиться за стыки. Тем более график тяжелый – в двух из четырёх заключительных туров играть предстоит с командами из топ-3 (с «Динамо» в эти выходные и «Краснодаром» 18 мая).

«Ахмат» и «Балтика» взлетели

Одних рывок почти вывел из борьбы за выживание, другим помог улучшить позиции. Положение «Ахмата» развернулось на 180 градусов. Рокировка Ромащенко-Адиев сначала не дала ожидаемого эффекта – команда уступила «Локомотиву» (0:2) и сгорела дома с «Балтикой» (1:7), постучалась в зону прямого вылета. Потом начались чудеса. Не без доли везения набрали 6 очков с ЦСКА и «Сочи» – в первом случае помогла недисциплинированность соперника и удаления, во втором – массовое отравление.

Разгромив дома «Пари НН», грозненцы закрыли сразу два гештальта. Во-первых, реабилитировались за кошмарный матч с калининградцами. Во-вторых, оторвались ото дна и покинули даже зону стыков. Сейчас в их активе 29 очков. Последние сезоны показывают, что командам, чтобы миновать стыки, достаточно 33 баллов. «Ахмату» будет тяжело в предстоящем туре с «Краснодаром», и в 29-м – с «Зенитом». Но «Крылья» и «Факел» – соперники, которых надо обыгрывать.

Калининградцы вовремя взвинтили темп – и благодаря победам над «Пари НН», «Ахматом» и «Крыльями» с ЦСКА выбрались из зоны прямого вылета. Последние вообще дают эмоциональный импульс для дальнейшей борьбы – всё-таки команды из топ-10 обыграли. Правда, успех ещё надо закрепить. А «балтийцам» и в Кубке со «Спартаком» играть, а также с «Динамо», «Ростовом», «Локомотивом» в чемпионате.

«Пари НН», «Факел» и «Оренбург» – аутсайдеры по весне

Первые двое резко стагнировали во второй части сезона. Нижегородцы резко перестали быть оборонительной машиной, непобедимой дома. В последних турах настрадались от «Балтики», «Оренбурга», потратили все эмоции в играх с «Краснодаром» и «Локомотивом», терпели разгромы от «Динамо» и «Ахмата». Последний вынудил руководство расстаться с Юраном.

«Факел» в целом идёт также – но с 0:0 против «Оренбурга» и «Сочи». Проиграли воронежцы ЦСКА , «Ростову», «Краснодару» и «Крыльям». «Оренбург» сдал именно в конце апреля – и проиграл «Зениту», «Динамо» и «Ростову».

Они и будут разыгрывать места в зоне стыков, возможно – и прямого вылета. Всё-таки воронежцы и нижегородцы попрощались с главными тренерами – до финиша всего ничего, а такой шаг несёт лишь риск. При этом у всех примерно одинаковый календарь: 2 гранда (у «Оренбурга» – «Локомотив» в 28-м туре и «Спартак» в 30-м, у «Факела» – «Зенит» в 27-м туре и «Локомотив» в 29-м, у «Пари НН» – «Спартак» в 27-м туре и ЦСКА в 29-м) и середняк с прямым конкурентом (у «Оренбурга» – «Крылья» в 27-м туре и «Урал» в 29-м, у «Факела» – «Ахмат» в 30-м туре и «Урал» в 28-м, у «Пари НН» – «Крылья» в 30-м туре и «Сочи» в 28-м).

Преимущество «Урала» – домашние матчи с конкурентами

Перспективы «шмелей» оценить даже сложнее, чем остальных. У команды действительно преимущество в графике. «Уральцы» сыграют с прямыми конкурентами – у «Балтики» (27-й тур) и «Оренбурга» (29-й тур) по 26 очков, обе команды идут в стыках. И играть с ними предстоит дома. Ещё предстоит выезд в Воронеж (28-й тур).

Но куда тревожнее «шмелям» оттого, что ничего из вышеперечисленного не гарантирует хотя бы одной победы. Команде тяжело даются очки. Казалось бы, с «Сочи» надо забирать победу, добивать обескровленный Кубком «Ростов» – в первом матче ничья, плюс от ростовчан поражение. Это ещё не говоря о едва спасённой ничьей с «Рубином».

На этом отрезке должна, наконец, сыграть ставка клуба на возрастных лидеров – Юрий Газинский и Алексей Каштанов могут добавить зрелости и спокойствия моторчикам Дмитриеву и Ишкову. Иначе будет крайне тяжело.

Пока получается так, что в борьбе за непопадание на 13-15 места участвуют сразу 5 команд («Ахмат» для себя вопрос почти снял). У «Пари НН» и «Факела» есть гандикап в 1-2 очка по сравнению с «Балтикой» и «Оренбургом», но по игре команды – аутсайдеры, как и южноуральцы. «Балтийцы» на очередном рывке могут покинуть и зону стыков, а «Урал» способен перевернуть финиш сезона, если наберет 9 очков с калининградцами, «Факелом» и «Оренбургом».