США – Уэльс. Прогноз на матч чемпионата мира (21.11.2022)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают предпочтение американской сборной. На победу США линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.5. Ничейный результат котируется за 3, а победа Уэльса принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.5.
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21 ноября 2022, 22:00
понедельник
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2 по коэффициенту 1.93. Букмекеры не очень верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2 по 1.78. Ставка на «обе забьют» составляет 2.1.
Форма команд
Сборная США заняла третье место в группе квалификации и вышла на турнир с небольшим запасом. Команда имеет хороший подбор футболистов, много из которых выступают в ведущих европейских лигах и рассчитывает побороться за выход в плей-офф. В прошлом товарищеском матче США сыграли вничью с Саудовской Аравией (0:0), а ранее уступили на выезде Японии (0:2).
Сборная Уэльса с боями прорывалась на чемпионат мира и в последней стадии обыграла Украину (1:0), что дало путевку на мундиаль Гареэту Бейлу и компании. Для звезды команды это возможно последний шанс заявить о себе и проявить ту самоотдачу, которую Гарэт всегда показывал за Уэльс. В прошлом матче Уэльс проиграл Польше (0:1), а ранее уступил Бельгии (1:2). Оба поединка прошли в рамках Лиги Наций.
Информация для ставок
- Сборная Уэльса не может выиграть уже пять матчей подряд во всех турнирах
- США выиграли только четыре поединка из десяти последних во всех турнирах
- Два последних матча между сборными завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- Восемь из десяти последних матчей Уэльса завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Сборная Уэльса в последних матчах выглядела очень неуверенно, и такая игра может передаться на самом турнире. Предлагаем поверить в их соперника и сделать ставку на победу США в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.5.