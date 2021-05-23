«Сённерйюск» — «Ольборг». Прогноз на матч чемпионата Дании (24.05.2021)

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сегодня, 01:13

В 32-м туре группы вылета чемпионата Дании «Ольборг» приедет в гости к «Сённерйюску» и поборется с ним за три очка. Предлагаем прогноз и обзоры ставок у букмекеров на встречу.

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.37. В случае победы «Сённерйюска» зайдет коэффициент 2.84. Ничью можно выбрать за 3.5.

Также в линии букмекеры предлагают 1.81 за ТБ 2,5 и ТМ 2,5 по коэффициенту 1.97. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.69.

Форма команд

Обе команды являются лидерами группы вылета и ведут борьбу за единственное место в плей-офф чемпионата. «Сённерйюск» показывает стабильный футбол и в последних пяти матчах смог набрать 12 очков. В случае победы в нынешнем поединке команда сможет создать хороший отрыв от соперника в четыре очка. Последние два матча «Сённерйюска» закончились победами над «Хорсенс» (2:1) и «Лонгбю» (2:0).

«Ольборг» в последних матчах играл менее стабильно, чем будущий соперник, что привело к смене позиций в турнирной таблице. Команда продолжает борьбу, личная встреча станет самым лучшим шансом исправить ситуацию. В прошлом туре «Ольборг» выиграл у «Вайле» (2:1).

Информация для ставок

Обе команды проиграли по три матча из последних десяти во всех турнирах

«Сённерйюск» выиграл четыре домашние встречи подряд

«Ольборг» выиграл три из четырех последних матчей с «Сённерйюском» на своем поле

«Ольборг» не может выиграть уже четыре матча подряд на выезде

Прогноз

«Сённерйюск» понимает важность этого поединка и приложит все усилия, чтобы не пустить «Ольборг» вперед в турнирной таблице. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 2.37 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Вайле» — «Лонгбю».