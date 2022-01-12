«Телстар» — «Маастрихт». Прогноз на матч Первого дивизиона Нидерландов (14.01.2022)

14 января 2022 года «Телстар» сыграет против «Маастрихта» в рамках 22-го тура Первого дивизиона Нидерландов. Игра пройдет на арене «Рабобанк Стадион». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.
Ставки букмекеров
Фаворит этого поединка — «Телстар». Поставить на победу команды можно по коэффициенту 1.78. Ничейный исход оценивается в 3.65, а победа «Маастрихта» в 4.05. Также можно сделать ставку на то, что обе команды забьют по коэффициенту 1.60.
Форма команд
«Телстар» идет в нынешнем сезоне на 17-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 20 пунктов. У команды четыре победы, восемь ничьих и девять поражений. Коллектив забил 23 гола и пропустил 41 мяч. У «Телстара» не получается навязать свою игру в последних встречах, команда играет очень плохо и часто теряет очки. «Телстар» уступил «Волендаму» со счетом 2:1, а также сыграл вничью с «Йонг ПСВ» 0:0 и «Эйндховеном» 1:1.
«Маастрихт» идет в нынешнем сезоне на 13-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба 23 балла. У коллектива семь побед, две ничьих и 12 поражений. «Маастрихт» забил 22 гола и пропустил 41 мяч. В последних матчах этот клуб играет не лучшим образом, возможно даже хуже, чем оппонент. Результаты очень плохие. «Маастрихт» уступил «Роде» со счетом 1:0, а также проиграл «Эммену» 0:1 и «Эксельсиору» 2:1.
Информация для ставок
«Маастрихт» не побеждает семь игр кряду
«Телстар» выиграл один матч из последних десяти
У «Маастрихта» шесть пропущенных голов в трех последних матчах
Прогноз
В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на ничейный исход или победа «Маастрихта» по коэффициенту 1.92. Клуб в последнее время очень плох, но даже в ужасной форме он все равно выглядит лучше, чем оппонент.