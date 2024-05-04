«Арсенал» — «Борнмут». Прогноз на матч АПЛ (04.05.2024)

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сегодня, 00:42

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Арсенал». Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.22. Победа «Борнмута» оценивается по 12.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 7.4.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 1.92. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по коэффициенту 1.9. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.85.

Форма команд

«Арсенал» на данный момент лидирует в чемпионате Англии, но по потерянным очкам уступает подопечным Гвардиолы. Команда идет на первом месте с 80 баллами и на один пункт опережает «Манчестер Сити», но имеет на одну сыгранную игру больше. В домашней игре с «Борнмутом» хозяевам ни в коем случае нельзя терять очки, иначе положение может стать очень сложным. Два последних поединка «Арсенала» завершились победами над «Тоттенхэмом» (3:2) и «Челси» (5:0).

«Борнмут» добился двух побед в последних турах АПЛ и стабилизировался на 10 месте в турнирной таблице. Команда имеет в своем активе 48 баллов и не имеет особых турнирных задач. Гостям будет не просто играть на выезде против мотивированного «Арсенала», но их набранные баллы очень бы помогли конкурентам «канониров». В двух последних матчах «Борнмут» одержал победы над «Брайтоном» (3:0) и «Вулверхэмптоном» (1:0).

Информация для ставок

«Арсенал» выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

«Борнмут» также одержал шесть побед в десяти последних встречах

«Арсенал» выиграл четыре из пяти последних поединков с «Борнмутом»

Четыре последних матча между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Арсенал» с первых минут бросится на ворота соперника должен быстро добиться результата. Предлагаем сделать ставку на победу «канониров» в первом тайме по коэффициенту 1.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.