«Аталанта» — «Парма». Прогноз на матч Серии А (25.05.2025)

Ставки букмекеров
Фаворитом в матче естественно принято считать хозяев, ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Пари по коэффициенту 1.77. Рискнуть на триумф «Торино» можно за 4.9, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.75.
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сегодня, 21:45
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.72, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.15. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.87.
Форма команд
«Аталанта» находится в отличной форме и на данный момент занимает третье место с 74 баллами, отставая на восемь пунктов от лидера. Команда на своем поле принимает середняка Серии А и намерена набрать три очка. Два последних матча «Аталанты» победами над «Ромой» (2:1), и «Дженоа» (3:2)
«Парма» является командой, находящейся на границе с зоной вылета. Сейчас «крестоносцы» занимают 16 место, с заработанными 33 баллами опережают «красную зону» всего на два очка. Две последние встречи «Пармы» завершились поражением на выезде от «Эмполи» (1:2), и ничьёй с «Наполи» (0:0)
Информация для ставок
- Шесть последних матчей «Аталанты» не завершились поражениями
- За десять матчей «Пармы», было семь ничьих
- «Парма» не выигрывает на протяжении 12 выездных матчей
Прогноз
Исходя из статистики, рекомендуем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.72 в букмекерской конторе Пари.