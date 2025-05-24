«Аталанта» — «Парма». Прогноз на матч Серии А (25.05.2025)

1748116703

вчера, 22:58

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать хозяев, ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Пари по коэффициенту 1.77. Рискнуть на триумф «Торино» можно за 4.9, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.75.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.72, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.15. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.87.

Форма команд

«Аталанта» находится в отличной форме и на данный момент занимает третье место с 74 баллами, отставая на восемь пунктов от лидера. Команда на своем поле принимает середняка Серии А и намерена набрать три очка. Два последних матча «Аталанты» победами над «Ромой» (2:1), и «Дженоа» (3:2)

«Парма» является командой, находящейся на границе с зоной вылета. Сейчас «крестоносцы» занимают 16 место, с заработанными 33 баллами опережают «красную зону» всего на два очка. Две последние встречи «Пармы» завершились поражением на выезде от «Эмполи» (1:2), и ничьёй с «Наполи» (0:0)

Информация для ставок

Шесть последних матчей «Аталанты» не завершились поражениями

За десять матчей «Пармы», было семь ничьих

«Парма» не выигрывает на протяжении 12 выездных матчей

Прогноз

Исходя из статистики, рекомендуем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.72 в букмекерской конторе Пари.