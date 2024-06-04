Австрия – Сербия. Прогноз международного товарищеского матча (04.06.2024)

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вчера, 18:51

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является Австрия. Команда играет домашний поединок, и поставить на их победу можно по коэффициенту 2.15. Победа сборной Сербии оценивается по 3.45, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.4.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.92. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.88. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.73.

Форма команд

Сборная Австрии выглядит очень мощно в последние месяцы и старается не растерять форму до начала чемпионата Европы, где в группе сыграет с Францией, Нидерландами и Польшей. Команда выбрала себе в спарринг-партнеры сильную сборную Сербии, которая также будет играть на полях Германии, поэтому товарищеский поединок становится принципиальным и интересным. Два последних матча команды Австрии завершились разгромом Турции (6:1) и выездной победой над Словакией (2:0).

У Сербии не все получилось на чемпионате мира в 2024 году во многом из-за ошибок в обороне. Сейчас сборная постаралась исправить недочеты, и чтобы проверить свою готовность к турниру, Австрия является идеальным соперником, поэтому этот поединок можно назвать одним из самых ярких в этот игровой день. Два последних матча Сербии закончились выездной победой над Кипром (1:0) и крупным поражением от сборной России (0:4).

Информация для ставок

Сербия проиграла четыре поединка из десяти последних во всех турнирах

Австрия выиграла шесть из восьми последних поединков на своем стадионе

Три из четырех последних встреч между командами закончились тоталом больше 3.5 мячей

Сербия выиграл три из четырех матчей со сборной Австрии при одном поражении

Прогноз

Обе команды играют достаточно стабильно, и игра между ними обещает быть напряженной. Предполагаем, что обе сборные смогут поразить ворота соперника минимум по одному разу. Сделать ставку на «обе забьют» можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.73.