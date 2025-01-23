«АЗ Алкмар» – «Рома». Прогноз на матч Лиги Европы (23.01.2025)

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сегодня, 18:52

Ставки букмекеров

Большое преимущество букмекеры отдают гостям, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.15. В случае победы «Ромы», зайдет коэффициент 3.35. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.6.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.8 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.05. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.6.

Форма команд

« АЗ Алкмар» идет на 20 месте в групповом турнире Лиги Европы и набрал восемь очков, что не гарантирует команде место в плей-офф. Коллектив уступает «Роме» всего лишь один балл и предстоящий матч станет очень важным для обоих коллективов. Хозяевам важно побеждать, чтобы обойти конкурента и существенно продвинуться вперед. Два последних матча « АЗ Алкмар» завершились ничьей с»Утрехтом» (0:0) и победой «Аякса» (2:0).

«Рома» давно не проигрывает свои матчи и иногда допускает ничьи. Команда немного улучшила свое местоположение в Серии А, но впереди еще много работы. Девять набранных очков за шесть туров также нельзя назвать надежным результатом, поэтому римлянам важно, как минимум не проиграть, а победа практически обеспечит им место в плей-офф. В прошлой игре «Рома» разобралась на своем поле с «Дженоа» (3:1), а ранее поделила очки с «Болоньей» (2:2).

Информация для ставок

« АЗ Алкмар» не проигрывает уже 11 матчей подряд во всех турнирах

Алкмар» не проигрывает уже 11 матчей подряд во всех турнирах «Рома» не может победить на выезде уже 14 поединков подряд

Клуб из Нидерландов выиграл пять последних встреч на своем стадионе

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