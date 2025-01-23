«АЗ Алкмар» – «Рома». Прогноз на матч Лиги Европы (23.01.2025)

Ставки букмекеров
Большое преимущество букмекеры отдают гостям, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.15. В случае победы «Ромы», зайдет коэффициент 3.35. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.6.
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0 : 0
закончился 1-й тайм
сегодня, 20:45
Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.8 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.05. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.6.
Форма команд
«АЗ Алкмар» идет на 20 месте в групповом турнире Лиги Европы и набрал восемь очков, что не гарантирует команде место в плей-офф. Коллектив уступает «Роме» всего лишь один балл и предстоящий матч станет очень важным для обоих коллективов. Хозяевам важно побеждать, чтобы обойти конкурента и существенно продвинуться вперед. Два последних матча «АЗ Алкмар» завершились ничьей с»Утрехтом» (0:0) и победой «Аякса» (2:0).
«Рома» давно не проигрывает свои матчи и иногда допускает ничьи. Команда немного улучшила свое местоположение в Серии А, но впереди еще много работы. Девять набранных очков за шесть туров также нельзя назвать надежным результатом, поэтому римлянам важно, как минимум не проиграть, а победа практически обеспечит им место в плей-офф. В прошлой игре «Рома» разобралась на своем поле с «Дженоа» (3:1), а ранее поделила очки с «Болоньей» (2:2).
Информация для ставок
- «АЗ Алкмар» не проигрывает уже 11 матчей подряд во всех турнирах
- «Рома» не может победить на выезде уже 14 поединков подряд
- Клуб из Нидерландов выиграл пять последних встреч на своем стадионе
Прогноз
«АЗ Алкмар» очень мощно играет дома и попробует этим воспользоваться в игре с «Ромой». Предлагаем сделать ставку на победу хозяев с форой (0) по коэффициенту 2.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.