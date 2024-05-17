«Байер» — «Аугсбург». Прогноз на матч Бундеслиги (18.05.2024)

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вчера, 14:58

Ставки букмекеров

Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 1.3 в букмекерской конторе Лига Ставок. Те, кто верит в победу «Аугсбурга» могут поставить за 8. Коэффициент на ничью составляет 6.7.

Тотал больше 3.5 мячей предлагают взять по коэффициенту 1.65, в то время как низовой исход оценивается по 2.25. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.53.

Форма команд

«Байер» все еще не проигрывал в нынешнем сезоне и спас целый ряд поединков на последних минутах. Команда уже несколько туров назад завоевала долгожданное чемпионство и сейчас выступает на рекорд, до которого осталось всего несколько поединков. В домашней встрече с «Аугсбуром» хозяева будут играть на победу, чтобы порадовать болельщиков, пришедших их поддержать. В прошлом туре «Байер» разгромил на выезде «Бохум» (5:0).

«Аугсбург» проиграл целую серию поединков и лишил себя места в еврокубках, хотя еще месяц назад был близок к этому. На данный момент коллектив идет на десятом месте с 39 баллами и делит его еще с двумя соперниками. Результат предстоящего поединка для клуба мало что поменяет, кроме итогового места в середине турнирной таблицы Бундеслиги. Два последних поединка «Аугсбург» проиграл «Штутгарту» (0:1) и «Боруссии» Дортмунл (1:5).

Информация для ставок

«Байер» не проигрывает уже более 30 поединков подряд во всех турнирах

«Аугсбург» проиграл пять из шести последних поединков в чемпионате

«Байер» выиграл три из пяти последних встреч с «Аугсбургом» при двух поражениях

Прогноз

«Байер» обязан побеждать соперника на своем поле, ведь находится в отличной форме. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на их победу с форой (-1.5) в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.73.