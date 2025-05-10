Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Байер» — «Боруссия» Дортмунд. Прогноз на матч Бундеслиги (11.05.2025)

сегодня, 13:38
Байер

Ставки букмекеров

Букмекеры считают гостей фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 2.4 в букмекерской конторе Мостбет. Те, кто верит в победу «Байера» могут поставить за 2.6. Коэффициент на ничью составляет 4.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle 2.66 4.09 2.42
Pari 2.65 4.10 2.40

Тотал больше 3 мячей предлагают взять по коэффициенту 1.73, в то время как низовой исход оценивается по 2.1. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.45.

Форма команд

«Байер» находится в прекрасной форме, и показывает хорошую игру. На данный момент команда занимает вторую строчку в турнирной таблице, имея отрыв от «Айнтрахта» Ф в 12 баллов. «Байер» в Кубке Германии дошёл до полуфинала, где проиграл «Арминии» (1:2). Два последних матча команды завершились победой над «Аугсбургом» (2:0), и ничьёй с «Фрайбургом» (2:2).

«Боруссия» Дортмунд располагается в зоне еврокубков, на пятом месте с заработанными 51 баллами. Вылететь из топ-6 будет легко, ведь от седьмого места ее отделяют три очка. Команда проявила себя в Лиге Чемпионов, она дошла до 1/4, где проиграла «Барселоне» (5:3). Две последние игры «Боруссии» Дортмунд завершились победами над «Хоффенхаймом» (3:2), и над «Вольфсбургом» (4:0).

Информация для ставок

  • «Байер» не проигрывает на протяжении пяти матчей
  • «Боруссия» Д выиграла семь из десяти прошедших встреч
  • Восемь последних игр «Боруссии» Д закончились с тоталом больше 3.5 мячей

Прогноз

Матч обещает быть интересным и насыщенным на голы. Рекомендуем сделать прогноз на тотал больше 3.5 голов, в букмекерской конторе Мостбет по коэффициенту 2.15.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.72 1.49 2.17 1.74
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 13:44
Нечего выдумывать в этом матче, а просто поставить на ОЗ.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 