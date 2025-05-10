«Байер» — «Боруссия» Дортмунд. Прогноз на матч Бундеслиги (11.05.2025)

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сегодня, 13:38

Ставки букмекеров

Букмекеры считают гостей фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 2.4 в букмекерской конторе Мостбет. Те, кто верит в победу «Байера» могут поставить за 2.6. Коэффициент на ничью составляет 4.

Тотал больше 3 мячей предлагают взять по коэффициенту 1.73, в то время как низовой исход оценивается по 2.1. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.45.

Форма команд

«Байер» находится в прекрасной форме, и показывает хорошую игру. На данный момент команда занимает вторую строчку в турнирной таблице, имея отрыв от «Айнтрахта» Ф в 12 баллов. «Байер» в Кубке Германии дошёл до полуфинала, где проиграл «Арминии» (1:2). Два последних матча команды завершились победой над «Аугсбургом» (2:0), и ничьёй с «Фрайбургом» (2:2).

«Боруссия» Дортмунд располагается в зоне еврокубков, на пятом месте с заработанными 51 баллами. Вылететь из топ-6 будет легко, ведь от седьмого места ее отделяют три очка. Команда проявила себя в Лиге Чемпионов, она дошла до 1/4, где проиграла «Барселоне» (5:3). Две последние игры «Боруссии» Дортмунд завершились победами над «Хоффенхаймом» (3:2), и над «Вольфсбургом» (4:0).

Информация для ставок

«Байер» не проигрывает на протяжении пяти матчей

«Боруссия» Д выиграла семь из десяти прошедших встреч

Восемь последних игр «Боруссии» Д закончились с тоталом больше 3.5 мячей

Прогноз

Матч обещает быть интересным и насыщенным на голы. Рекомендуем сделать прогноз на тотал больше 3.5 голов, в букмекерской конторе Мостбет по коэффициенту 2.15.