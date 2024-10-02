«Бенфика» — «Атлетико». Прогноз на матч Лиги чемпионов (2.10.2024)

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02 октября 2024, 11:44

Ставки букмекеров

Предпочтение в этом матче букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.65. В случае победы «Атлетико», зайдет коэффициент 2.8. Ничью можно поставить по 3.3.

Также в линии букмекеры предлагают 1.88 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.95. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.62.

Форма команд

«Бенфика» уже набрала три очка в первом туре и перед второй встречей с «Атлетико» максимально готовиться, чтобы продолжить набирать баллы. Команда имеет минимальное преимущество у букмекеров и постарается добиться преимущества в игре с «Атлетико», а именно забить первыми. Два последних поединка «Бенфики» завершились уверенными победами над «Боавиштой» (3:0) и «Жил Висенте» (5:1).

«Атлетико» смог сохранить свою серию без поражений за счет гола на последних минутах в ворота «Реала» (1:1). В чемпионате Испании «матрасники» идут на четвертом месте с 16 баллами и отстают на пять пунктов от лидера. В игре на выезде с «Бенфикой» ничья не станет провалом, но поражение ухудшит положение команды в турнирной таблице. В еще одной недавней встрече Ла Лиги «Атлетико» обыграл на выезде «Сельту» (1:0).

Информация для ставок

«Атлетико» не проигрывает уже 14 матчей подряд во всех турнирах

«Бенфика» выиграла четыре последних домашних матча подряд

«Атлетико» выиграл два из трех последних матчей у португальского клуба

Прогноз

«Бенфика» играет на своем поле и постарается это использовать, чтобы одержать еще одну победу. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 2.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.