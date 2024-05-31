«Боруссия» Дортмунд — «Реал» Мадрид. Прогноз на матч Лиги чемпионов (01.06.2024)

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вчера, 21:24

Ставки букмекеров

Испанские футболисты являются фаворитом в этой встрече и поставить на их победу можно в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 1.65. В то время на победу «Боруссии» коэффициент составляет 5.3. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по 4.3.

Букмекеры не верят, что матч не будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 3 мячей стоит 1.75. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.1. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.77.

Форма команд

«Боруссия» Дортмунд добилась очень серьезного достижения, выйдя в финал Лиги чемпионов, но без победы это забудется, а музей не пополнится новым трофеем. Команде предстоит матч с самым сложным соперником, ведь мадридцы являются очень психологически устойчивыми и знают, как себя вести при любой ситуации. Матч будет интересным, а немецкий коллектив сделает все, чтобы поднять над головой «ушастый» кубок. В прошлом туре Бундеслиги «Боруссия» Дортмунд крупно обыграла «Дармштадт» (4:0).

«Реал» не без проблем прошел в этот финал и теперь его ждет интересный поединок, где «сливочным» точно просто не будет. Вывеска заключительного поединка этого турнира довольно яркая и если испанцы добудут еще один трофей, то реакцию как на победу «Боруссии» вряд ли можно будет увидеть. Два последних матча «Реала» в чемпионате завершились ничьими с «Вильярреалом» (4:4) и «Бетисом» (0:0).

Информация для ставок

«Боруссия» Дортмунд проиграла два из десяти последних матчей во всех турнирах

«Реал» не проигрывает более 20 матчей подряд во всех турнирах

Четыре из пяти последних встреч между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Реал» выиграл два из пяти поединков у «Боруссии» Дортмунд за последнее время

Прогноз

Финал будет достаточно нервный и открывать первыми не захочет ни одна из команд. Предлагаем сделать интересную ставку на ничью в первом тайме по коэффициенту 2.4 в букмекерской конторе Лига Ставок.