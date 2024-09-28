ЦСКА — «Ахмат». Прогноз на матч чемпионата России (29.09.2024)

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28 сентября 2024, 11:04

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче букмекеры называют ЦСКА , ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.5. Сделать выбор в пользу гостей можно по 6.8, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 4.5.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.77, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.07. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.93

Форма команд

ЦСКА борется за место среди лидеров РПЛ , но на данный момент команда идет лишь на шестом месте с 14 баллами и отстает от лидера на девять пунктов. В домашней встрече с на данный момент последней командой РПЛ от хозяев ждут исключительно победы, которая помогла бы догнать или приблизиться к конкурентам. В прошлом туре ЦСКА сыграл вничью с «Рубином» (1:1), а ранее в кубке России оказался сильнее «Краснодара» (2:0).

«Ахмат» находится в большом кризисе и уже опустился в зону вылета РПЛ . Тренерскому штабу нужно срочно менять ситуацию и набирать очки, чтобы подняться выше по турнирной таблице. В данной ситуации на выезде с ЦСКА это будет сделать проблематично, поэтому любой результат кроме поражения будет успешным. Два последних матча «Ахмата» завершились ничьей с «Крыльями Советов» (1:1) и победой в кубке страны над «Пари НН» (2:1).

Информация для ставок

ЦСКА выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах «Ахмат» выиграл всего три матча на выезде из десяти последних

ЦСКА выиграл у «Ахмата» три из пяти последних матчей

выиграл у «Ахмата» три из пяти последних матчей Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз