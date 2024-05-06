ЦСКА — «Рубин». Прогноз на матч РПЛ (06.05.2024)

1714990144

сегодня, 13:09

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче букмекеры называют ЦСКА , ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.87. Сделать выбор в пользу гостей можно за 4.7, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.55.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.12, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.75. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 2.

Форма команд

ЦСКА выглядит очень слабо в последних матчей и не добивался побед уже четыре игры подряд. «Армейцы» опустились на восьмое место с 38 баллами и всего на один пункт опережают своего казанского соперника, который идет позади. Победа в домашнем матче над «Рубином» помогла бы хозяевам вернуть уверенность в своих силах и оторваться от конкурента на четыре пункта. В матче кубка страны ЦСКА сыграл вничью с «Зенитом», а в чемпионате проиграл на выезде «Балтике» (1:3).

«Рубин» идет в середине турнирной таблицы и уже давно не претендует на что-нибудь серьезное в этом сезоне. Команда занимает девятое место с 37 баллами и вполне может воспользоваться не лучшей формой ЦСКА , чтобы даже зацепиться за победу. Тем не менее, матчи этих клубов всегда вызывали повышенный интерес и сейчас наверняка соберет много зрителей. В двух своих последних поединках «Рубин» поделил очки с «Уралом» (1:1) и обыграл на выезде «Зенит» (2:0).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей ЦСКА завершились тоталом меньше 2.5 мячей

завершились тоталом меньше 2.5 мячей «Рубин» уступил в четырех поединках из десяти последних во всех турнирах

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз