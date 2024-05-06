ЦСКА — «Рубин». Прогноз на матч РПЛ (06.05.2024)

Ставки букмекеров
Фаворитом в матче букмекеры называют ЦСКА, ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.87. Сделать выбор в пользу гостей можно за 4.7, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.55.
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сегодня, 20:30
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.12, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.75. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 2.
Форма команд
ЦСКА выглядит очень слабо в последних матчей и не добивался побед уже четыре игры подряд. «Армейцы» опустились на восьмое место с 38 баллами и всего на один пункт опережают своего казанского соперника, который идет позади. Победа в домашнем матче над «Рубином» помогла бы хозяевам вернуть уверенность в своих силах и оторваться от конкурента на четыре пункта. В матче кубка страны ЦСКА сыграл вничью с «Зенитом», а в чемпионате проиграл на выезде «Балтике» (1:3).
Информация для ставок
- Четыре из пяти последних матчей ЦСКА завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Рубин» уступил в четырех поединках из десяти последних во всех турнирах
- Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
ЦСКА на данный момент играет слишком неуверенно, чтобы можно было поверить в его победу. Предлагаем сделать ставку Х2 на «Рубин» по коэффициенту 1.98 в букмекерской конторе Лига Ставок.