«Дженоа» — «Аталанта». Прогноз на матч Серии А (17.05.2025)

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сегодня, 22:49

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Лига Ставок отдает предпочтение гостям в этой встрече, сделать ставку на которых можно по коэффициенту 1.68. Успех «Дженоа» оценивается за 5. В случае ничейного результата сыграют ставки по коэффициенту 3.9.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают 1.85. Низовой исход матча полностью отличается от противоположного: ТМ 2.5 стоит 2. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Дженоа» не показывает результативных игр в последних турах. Клуб из Генуи занимает 13 место с заработанными 40 очками. Чтобы попасть в зону еврокубков команде необходимо ещё 23 очка. Два последних матча «Дженоа» завершились поражением от «Милана» (1:2), и ничьёй с «Наполи» (2:2).

«Аталанта» занимает третье место в чемпионате. Команда заработала 71 очко, отставая от лидера сезона всего на семь баллов. Она также имеет прекрасную статистику голов, 73 забитых на 32 пропущенных. Два последних матча «Аталанты» завершились победами над «Монцой» (4:0), и «Ромой» (2:1).

Информация для ставок

«Дженоа» не может выиграть на протяжении пяти матчей

«Аталанта» не проигрывает пять игр к ряду

Семь из десяти встреч «Аталанты» завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Исходя из статистики «Аталанты», предлагаем сделать ставку на «обе команды забьют — нет» в букмекерской конторе Лига Ставок за 2.