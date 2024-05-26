«Эмполи» — «Рома». Прогноз на матч Серии А (26.05.2024)

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вчера, 17:49

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче букмекеры называют «Эмполи», а поставить на него можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.15. Рискнуть на успех «Ромы» можно по 3.48, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.5.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.8, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.03. Ставка на «обе забьют» котируется по коэффициенту 1.65.

Форма команд

«Эмполи» ведет борьбу за выживание и результат предстоящего матча решит судьбу клуба на весь следующий футбольный год. На данный момент коллектив идет лишь на 18 месте с 33 баллами и нуждается в победе и осечке прямых конкурентов, чтобы сохранить свое место в Серии А. В домашней игре с немотивированной «Ромой», хозяева будут играть исключительно на победу. Два последних поединка «Эмполи» завершились ничьей с «Эмполи» (1:1) и выездным поражением от «Лацио» (0:2).

«Рома» практически не имеет шансов на место в Лиге чемпионов, поэтому игра с «Эмполи» переходит для нее в разряд «товарищеских». Команда уже не пропустит вперед себя «Лацио» даже сыграв вничью, поэтому особого энтузиазма от гостей ждать не стоит. В прошлом туре чемпионата Италии «Рома» на своем поле оказалась сильнее «Дженоа» (1:0), а ранее уступила на выезде «Аталанте» (1:2).

Информация для ставок

«Эмполи» выиграл только два поединка из десяти последних в чемпионате

«Рома» выиграла четыре из десяти последних матчей на выезде

«Рома» выиграла восемь последних поединков с «Эмполи»

Прогноз

«Эмполи» максимально мотивирован на победу и имеет хороший шанс прервать серию поражений с римским клубом. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на их победу по коэффициенту 2.15 в букмекерской конторе Лига Ставок.