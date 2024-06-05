Франция – Люксембург. Прогноз на международный товарищеский матч (05.06.2024)

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вчера, 18:37

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают огромное предпочтение в этом поединке вице-чемпиону мира. На победу сборной Франции принимают ставки по коэффициенту 1.06 в букмекерской конторе Лига Ставок. Ничейный результат котируется по коэффициенту 11.5, а победа Люксембурга принесет игрокам хороший выигрыш по коэффициенту 38.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 3.5 по коэффициенту 1.65. Если игроку кажется, что голов будет меньше, есть ставка ТМ 3.5 по коэффициенту 2.3. Ставка на «обе забьют» составляет 3.2.

Форма команд

Сборная Франции в последние годы всегда борется за самые высокие места и в этот раз наверняка рассчитывает завоевать чемпионство Европы, которое не давалось последние несколько турниров. Команда на своем поле принимает Люксембург, который заметно спрогрессировал, но все еще не готов составлять конкуренцию грандам. В двух последних матчах команда Франции переиграла Чили (3:2) и уступила Германии (0:2).

Сборная Люксембурга стала чаще побеждать и даже боролась за место на Евро 2024, но не смогла квалифицироваться. В личных встречах с Францией, коллектив также не давал забивать себе много, поэтому вполне вероятно, что этот поединок будет очень похож на предыдущие. Два последних матча Люксембурга завершились обыграл на своем поле Казахстан (2:1) и выездным поражением от Грузии (0:2).

Информация для ставок

Сборная Люксембурга выиграла шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

Франция выиграла девять из десяти последних матчей на своем стадионе

Сборная Франции выиграла у Люксембурга четыре из пяти последних матчей

Четыре из пяти последних матчей между сборными завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Команды часто играют между собой в нерезультативный футбол, и в этот раз не стоит ждать голевой феерии. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 3.5 мячей по коэффициенту 2.35 в букмекерской конторе Лига Ставок.