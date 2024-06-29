Германия – Дания. Прогноз на матч чемпионата Европы (29.06.2024)

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29 июня 2024, 11:11

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что большим фаворитом в этом матче является Германия. Команда играет домашний турнир, и поставить на их победу можно по коэффициенту 1.65. Победа сборной Венгрии оценивается по 6, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.9.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.8. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.85.

Форма команд

Германия является одним из явных фаворитов на победу в турнире и является его хозяйкой, ведь все матчи проходит в этой стране. Перед своими болельщиками команда наверняка будет выглядеть уверенно и переиграть Данию с запасом, чтобы к четвертьфиналу казаться еще сильнее для более сильных конкурентов. Два последних матча сборной Германии завершились ничьей с Швейцарией (1:1) и победой над Венгрией (2:0).

Сборная Дании оставила после своего выступления двоякое впечатление, ведь три ничьи не могут полностью раскрыть образ команды и ее реакцию на поражения или победы по ходу турнира. В таком состоянии коллективу придется противостоять на выезде Германии и шансов на общий успех у него будет крайне мало. Два последних поединка Дании завершились ничьими с Англией (1:1) и Сербией (0:0).

Информация для ставок

Три последних матча Дании на турнире завершились ничейными результатами

Сборная Германии не проигрывает уже семь поединков подряд

Четыре последних матча между сборными завершились исходом «обе забьют»

Три из пяти поединков сборных за последнее время завершились ничейным результатом

Прогноз

Германия является фаворитом и с первых минут будут оказывать давление на датчан. Тем не менее, предполагаем, что обе сборные смогут поразить ворота соперника минимум по одному разу. Сделать ставку на «обе забьют» можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.85.