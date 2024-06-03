Германия – Украина. Прогноз на товарищеский матч (03.06.2024)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают предпочтение в этом поединке хозяевам поля. На победу сборной Англии принимают ставки по коэффициенту 1.45 в букмекерской конторе Лига Ставок. Ничейный результат котируется по коэффициенту 4.7, а победа Украины принесет игрокам хороший выигрыш по коэффициенту 6.8.
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0 : 0
завершен
вчера, 21:45
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 3 по коэффициенту 1.75. Если игроку кажется, что голов будет меньше, есть ставка ТМ 3 по коэффициенту 2.1. Ставка на «обе забьют» составляет 1.65.
Форма команд
Сборная Германии является принимающей страной Евро-2024 и поэтому не проходила квалификацию, а принимала участие в товарищеских встречах. Сложно представить в какой физической форме хозяева турнира подойдут к стартовым турам, поэтому матч с Украиной и призван показать силу и слабость немецкого коллектива. Два последних поединка с участием сборной Германии завершились победами над Нидерландами (2:1) и Франции на выезде (2:1).
Сборная Украины с проблемами, но смогла пробиться на Евро 2024 и в своей группе сыграет с Бельгией, Словакией и Румынией. Коллектив под руководством Сергея Реброва подходит в хорошей форме и постарается обойти двух соперников в группе и даже создать конкуренцию для бельгийский оппонентов. Два последних матча сборной Украины завершились победами над Исландией (2:1) и Боснией и Герцеговиной (2:1).
Информация для ставок
- Украина не проигрывает уже шесть матчей подряд во всех турнирах
- Германия проиграла пять из десяти последних матчей на своем поле
- Украина проиграла три из пяти последних матчей со сборной Германии
- Пять из шести последних поединков между сборными завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Матч наверняка будет результативным, учитывая предыдущие встречи и товарищеский статус поединка. Предлагаем сделать ставку на победу Германии по коэффициенту 1.45 в букмекерской конторе Лига Ставок.