Германия – Украина. Прогноз на товарищеский матч (03.06.2024)

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вчера, 17:11

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение в этом поединке хозяевам поля. На победу сборной Англии принимают ставки по коэффициенту 1.45 в букмекерской конторе Лига Ставок. Ничейный результат котируется по коэффициенту 4.7, а победа Украины принесет игрокам хороший выигрыш по коэффициенту 6.8.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 3 по коэффициенту 1.75. Если игроку кажется, что голов будет меньше, есть ставка ТМ 3 по коэффициенту 2.1. Ставка на «обе забьют» составляет 1.65.

Форма команд

Сборная Германии является принимающей страной Евро-2024 и поэтому не проходила квалификацию, а принимала участие в товарищеских встречах. Сложно представить в какой физической форме хозяева турнира подойдут к стартовым турам, поэтому матч с Украиной и призван показать силу и слабость немецкого коллектива. Два последних поединка с участием сборной Германии завершились победами над Нидерландами (2:1) и Франции на выезде (2:1).

Сборная Украины с проблемами, но смогла пробиться на Евро 2024 и в своей группе сыграет с Бельгией, Словакией и Румынией. Коллектив под руководством Сергея Реброва подходит в хорошей форме и постарается обойти двух соперников в группе и даже создать конкуренцию для бельгийский оппонентов. Два последних матча сборной Украины завершились победами над Исландией (2:1) и Боснией и Герцеговиной (2:1).

Информация для ставок

Украина не проигрывает уже шесть матчей подряд во всех турнирах

Германия проиграла пять из десяти последних матчей на своем поле

Украина проиграла три из пяти последних матчей со сборной Германии

Пять из шести последних поединков между сборными завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Матч наверняка будет результативным, учитывая предыдущие встречи и товарищеский статус поединка. Предлагаем сделать ставку на победу Германии по коэффициенту 1.45 в букмекерской конторе Лига Ставок.