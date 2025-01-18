«Хетафе» — «Барселона». Прогноз на матч чемпионата Испании (18.01.2025)

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сегодня, 01:43

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «Барселоне», а коэффициент на их победу составляет 1.5. Успех «Хетафе» оценивается по коэффициенту 6.8 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 4.4.

На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.8. Низовая встреча менее вероятна и составляет 2.05. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.9.

Форма команд

«Хетафе» в нынешнем году не выглядит надежно и на данный момент находится лишь на 15 месте с 19 баллами, опережая зону вылета всего на два пункта. Команде нужно добиваться более стабильных результатов, если она не хочет совсем плохо завершить нынешний футбольный год, а в домашней игре с «Барселоной» даже ничья будет праздником. Два последних матча «Хетафе» завершились победами над «Понтеведрой» (1:0) в кубке и «Лас-Пальмас» (2:1) в чемпионате.

«Барселона» под руководством Флика находится в серии побед из нескольких матчей и кажется, что неприятные поражения в конце 2024 года остались позади. «Сине-гранатовые» идут только на третьем месте в Ла Лиге с 38 баллами и отстают от лидера «Атлетико» на шесть пунктов. Только победа в этой игре позволит «Барсе» как минимум не отстать от прямых конкурентов. В прошлом матче коллектив разгромил «Бетис» (5:1) в кубке страны, а ранее крупно обыграл «Реал» Мадрид в финале Суперкубка (5:2).

Информация для ставок

В 11 последних матчах «Хетафе» не было забито более двух мячей за игру

«Барселона» выиграла шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

Шесть последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Барселона» будет играть первым номером, но мы предполагаем, что много мячей в этом матче забито не будет. Рекомендуем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 2.05 в букмекерской конторе Лига Ставок.