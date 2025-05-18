«Интер» — «Лацио». Прогноз на матч Серии А (18.05.2025)

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сегодня, 11:23

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам, и предлагает коэффициент на их победу – 1.76. Поверить в успех «Лацио» можно по коэффициенту 4.8 На ничью в матче можно поставить по 4.

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.75. На ТМ 2.5 коэффициент гораздо больше и достигает 2.1.

Форма команд

«Интер» продолжает погоню за «Наполи» и нуждается в очках в ближайших поединках. Команда идет на втором месте с 77 баллами и на один пункт отстает от «Наполи. Команда также удачно выступает в Лиге Чемпионов, она дошла до финала, где встретиться с „ ПСЖ “. Два последних матча „Интера“ завершились победами над „Барселоной“ (4:3), и „Торино“ (2:0).

„Лацио“ показывает неплохие результаты в нынешнем сезоне. Команда находится в зоне еврокубков, на 5 месте с заработанными 64 очками. Между четвёртым и девятым местом отрыв всего пять очков, так что к концу сезона „римляне“ могут оказаться, где угодно. Две последние встречи „Лацио“ завершились победой над „Эмполи“ (1:0), и ничьёй с „Ювентусом“ (1:1).

Информация для ставок

„Интер“ выиграл три последние игры

„Лацио“ не проигрывает на протяжении шести матчей

Из десяти последних матчей „Интер“ проиграл всего три

Прогноз

„Интер“ является абсолютным фаворитом этого матча. Предполагаем, что на своем стадионе у миланского клуба не возникнет проблем. Сделать ставку на победу хозяев можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.76.