«Интер» — «Лацио». Прогноз на матч Серии А (18.05.2025)

Ставки букмекеров
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам, и предлагает коэффициент на их победу – 1.76. Поверить в успех «Лацио» можно по коэффициенту 4.8 На ничью в матче можно поставить по 4.
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сегодня, 21:45
Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.75. На ТМ 2.5 коэффициент гораздо больше и достигает 2.1.
Форма команд
«Интер» продолжает погоню за «Наполи» и нуждается в очках в ближайших поединках. Команда идет на втором месте с 77 баллами и на один пункт отстает от «Наполи. Команда также удачно выступает в Лиге Чемпионов, она дошла до финала, где встретиться с „ПСЖ“. Два последних матча „Интера“ завершились победами над „Барселоной“ (4:3), и „Торино“ (2:0).
„Лацио“ показывает неплохие результаты в нынешнем сезоне. Команда находится в зоне еврокубков, на 5 месте с заработанными 64 очками. Между четвёртым и девятым местом отрыв всего пять очков, так что к концу сезона „римляне“ могут оказаться, где угодно. Две последние встречи „Лацио“ завершились победой над „Эмполи“ (1:0), и ничьёй с „Ювентусом“ (1:1).
Информация для ставок
- „Интер“ выиграл три последние игры
- „Лацио“ не проигрывает на протяжении шести матчей
- Из десяти последних матчей „Интер“ проиграл всего три
Прогноз
„Интер“ является абсолютным фаворитом этого матча. Предполагаем, что на своем стадионе у миланского клуба не возникнет проблем. Сделать ставку на победу хозяев можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.76.